Mit so viel Gegenwehr haben fünf Räuber in Hamm wohl nicht gerechnet: Anstatt sich seinem Schicksal zu ergeben, schlug ihr Opfer zurück.

Hamm. Mit so viel Gegenwehr haben fünf Räuber in Hamm wohl nicht gerechnet: Als sie einen 34-Jährigen Fußgänger am späten Donnerstagabend überfallen wollten, rannte dieser zunächst davon, wie die Polizei mitteilte.

Schnell holten sie ihn ein und umzingelten ihn. Die Täter forderten Geld und Handy und versuchten, den Mann zu schlagen. Doch dieser wich aus und schlug zurück. Dabei traf er mindestens drei Täter und verletzte nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen. Erst als einer der Unbekannten ihn mit einer Pistole bedrohte, ergriff der 34-Jährige erneut die Flucht.

Die Räuber konnten daraufhin unerkannt entkommen. (dpa)