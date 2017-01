Anti-Rauch-Kampagne in Schweden Mann auf Plakat hustet Passanten an

Stockholm. In Schweden soll ein „hustendes“ Plakat die Bürger vom Rauchen abhalten. Der Mann auf der digitalen Leinwand, die die Apotheken-Kette „Apotek Hjärtat“ für ihre Kampagne gegen das Rauchen entworfen hat, beginnt zu husten, sobald rauchende Passanten vorbeigehen: Die Installation an der Stockholmer U-Bahnstation Odenplan ist mit Rauchmeldern ausgestattet. Das Plakat sei an dieser Stelle platziert worden, weil hier besonders viele Menschen rauchten, erklärt „Apotek Hjärtat“ in einem Facebook-Video.

In dem Clip bleiben Raucher verdutzt stehen, als sie das Husten hören. Die Apotheken-Kette hofft, dass die Schweden so ihre Neujahrsvorsätze leichter umsetzen können. Rund 376 000 Mal ist das Video auf Facebook bereits angesehen worden