Manchester. Bei einer Explosion bei einer Konzerthalle in Manchester sind nach Polizeiangaben Menschen ums Leben gekommen. Es gebe eine Zahl bestätigter Todesfälle und auch Verletzte, meldete die Polizei von Manchester in der Nacht zu Dienstag auf Twitter.

Die Menschen in Manchester sollen nach der Explosion wachsam bleiben und im Verdachtsfall die Anti-Terror-Hotline anrufen. Das sagte der Polizeichef des Großraums Manchester, Ian Hopkins, in der Nacht zum Dienstag. Er bestätigte, dass durch die Explosion nach einem Popkonzert 19 Menschen gestorben sind. Rund 50 Verletzte werden in sechs Krankenhäusern behandelt.

US-Popstar Ariana Grande hat sich nach dem mutmaßlichen Anschlag nach ihrem Konzert in englischen Stadt Manchester erschüttert gezeigt. „Aus tiefstem Herzen, ich bin so so traurig. Ich habe keine Worte“, schrieb die Sängerin am Dienstag beim Kurzbotschaftendienst Twitter.

Nach der Explosion in Manchester haben zahlreiche Privatpersonen den verstörten Konzertbesuchern geholfen. Anwohner boten Schlafplätze an und Taxifahrer kostenlose Mitfahrgelegenheiten, wie der Nachrichtensender Sky News am Dienstag berichtete. Ein Hotel in der Nähe soll Dutzende Kinder aufgenommen haben. Die Polizei behandelt den Vorfall nach eigenen Angaben vorerst wie einen Terroranschlag, bis weitere Erkenntnisse vorliegen. dpa/AFP