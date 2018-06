Was entscheidet über den Erfolg eines Bildungssystems: G8/G9-Diskussionen, Lehrpläne und Pisa-Vergleiche? Oder doch eher die engagierten Menschen, denen man in seiner Schullaufbahn begegnet? Zumindest ist der gestrige Tag in Leverkusen ein Beleg dafür, wie ansteckend Begeisterung sein kann: Von den Schülern über die Lehrer und Funker bis zu den Raumfahrtexperten haben alle mitgefiebert. Natürlich – das ist kein Schulalltag. Aber es ist einer dieser magischen Momente, in denen sichtbar wird, welches Potenzial in einer Schulgemeinschaft stecken kann. Dieser Eindruck bleibt nicht nur in Erinnerung, er kann auch motivierend wirken, wenn der ISS-Rausch längst verflogen ist.