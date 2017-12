Das Unglück mit 21 Toten und mehr als 650 Verletzten wird ab Freitag vom Landgericht Duisburg aufgearbeitet. Es wird ein Prozess der Superlative im Düsseldorfer Congresscenter.

Düsseldorf. Der Strafprozess, der am Freitag auf dem Düsseldorfer Messegelände beginnt, wird ein Prozess der Superlative sein. So wie auch die Katastrophe, die er aufarbeiten soll, ein nicht nur für die Betroffenen unfassbares Ausmaß hatte: das Unglück der Loveparade in Duisburg vom 24. Juli 2010 mit 21 Toten und mehr als 650 Verletzten – mit all den daran hängenden und ins Unglück gerissenen Familien.

Der späte Strafprozess – verlegt von Duisburg nach Düsseldorf

Das für die strafrechtliche Aufarbeitung zuständige Landgericht Duisburg hat in der Ruhrgebietsstadt keinen ausreichend großen Raum gefunden, um die vielen Prozessbeteiligten unterzubringen und dem erwarteten großen öffentlichen Interesse gerecht zu werden. Neben den zehn Angeklagten und ihren Verteidigern gibt es auch rund 60 Nebenkläger und deren Anwälte, die im Gerichtssaal Platz finden müssen. Und so wurde eine Halle in Duisburgs Nachbarstadt Düsseldorf angemietet. Ein 750 Quadratmeter großer Saal im Messe Congress Center, wo sonst Hauptversammlungen oder Kongresse stattfinden, bietet etwa 500 Menschen Platz und wird so auch dem öffentlichen Interesse gerecht. Mehr als 50 Journalisten von Nachrichtenagenturen, Fernseh- und Hörfunksendern und Zeitungen aus dem In- und Ausland sind akkreditiert, um über die mehr als sieben Jahre nach der Katastrophe beginnende strafrechtliche Aufarbeitung zu berichten.

Die Katastrophe, bei der 21 junge Menschen getötet wurden

Blick in den vorbereiteten Gerichtssaal in der Düsseldorfer Messe.

Bei dem Loveparade-Unglück im Sommer 2010 in Duisburg wurden am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade 21 junge Menschen erdrückt. Zu Tode gequetscht im Gedränge auf der Zugangsrampe am ehemaligen Duisburger Güterbahnhof. Sie waren zwischen 17 und 38 Jahre alt und kamen aus Deutschland (15), Australien (1), den Niederlanden (1), Spanien (2), Italien (1) und China (1). Mindestens 652 Loveparade-Besucher wurden damals verletzt. Viele von ihnen leiden bis heute körperlich und seelisch unter den Folgen.

Das schleppende Verfahren und die abgewendete Bankrotterklärung

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg vier Jahre benötigt, um Hunderte Stunden Videomaterial vom Unglückstag zu begutachten und mehr als 3000 Zeugen zu vernehmen. Am Ende stand die Anklage. Über diese dachte dann das Landgericht Duisburg zwei Jahre lang nach und kam im März 2016 zu dem für die Hinterbliebenen und Verletzten niederschmetternden Ergebnis, die Eröffnung des Hauptverfahrens nicht zuzulassen. Begründung im Wesentlichen: Das zentrale Beweismittel der Anklage, ein Gutachten eines Sachverständigen, weise gravierende inhaltliche und methodische Mängel auf. Auch könnten andere Umstände als die in der Anklage der Stadt Duisburg und dem Loveparade-Veranstalter vorgeworfenen Planungsfehler ursächlich für die Katastrophe gewesen sein. Möglicherweise sei nicht eine fehlerhafte Planung Ursache des tödlichen Rückstaus im Tunnel, sondern womöglich das Abweichen von diesen Plänen. Auch könnten Polizeiketten, mit denen Zugänge zeitweise gesperrt worden waren, ursächlich für das Unglück gewesen sein.