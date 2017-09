Porta Westfalica. Ein Lastwagenfahrer hat in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) einen denkmalgeschützten Torbogen bei der Durchfahrt zum Einsturz gebracht. Der 61-Jährige habe die Höhe falsch eingeschätzt und den Bogen mit seinem Lkw eingerissen, teilte die Freiwillige Feuerwehr mit. Bei der Kollision am Dienstag seien mehrere schwere Sandsteine abgebrochen und auf das Führerhaus gefallen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. dpa

Bei der Kollision brachen die Sandsteine über dem Lkw ein.