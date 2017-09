Solingen. Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Solingen sind am Montag zwei Lastwagen und ein Linienbus ineinander gefahren. Der 70-jährige Fahrer eines Tankwagens starb kurz nach der Kollision in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte, die möglicherweise zu dem Unfall und zum Tod des Mannes geführt haben.

Laut Polizei hatte der 70-Jährige die Kontrolle über den Tankwagen verloren. Das Fahrzeug prallte gegen einen auf der Straße stehenden Umzugswagen und einen voll besetzten Linienbus. Der 50 Jahre alte Fahrer des Umzugswagens wurde bei dem Zusammenprall von der Ladefläche geschleudert und verletzte sich leicht. Auch der Busfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. In dem Bus wurden vier sechsjährige Kinder leicht verletzt. dpa