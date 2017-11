Live von der Pressekonferenz: Hollstein brgrüßt alle Journalisten im Ratsaal und hätte gut auf die Publicity nach der Messerattacke verzichten können. "Ich bin zum Glück nur leicht verletzt worden. Ohne das Eingreifen der Menschen im Imbiss würde ich heute nicht vor Ihnen sitze. Ich bin diesen Altenaer Bürgern, die auch einen Migrationshintergrund haben, sehr dankbar."

Hollstein war der Mann, der ihn später angegriffen hatte, im Imbiss gleich aufgefallen, weil er ihn angestarrt hatte. Mit den Worten "Mich lassen Sie hier verdursten und holen 200.000 Menschen hierhin", hat er ihn dann angesprochen und ihn mit dem Messer angegriffen.

Hollstein hat eine

Was bisher bekannt ist zum Attentat auf Hollstein

Auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland, Andreas Hollstein (CDU) ist am Montagabend ein Attentat verübt worden. Der 57-Jährige ist mit einem Messer angegriffen worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hagen. «Er soll nicht schwer verletzt worden sein.» Über weitere Ermittlungsergebnisse wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Hagen berichten. Zuerst berichtete die WAZ in ihrer Onlineausgabe von dem Attentat. Hollstein konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Der 57-jährige Politiker wurde gegen 20 Uhr in einem Döner-Imbiss von dem offenbar alkoholisiertem 56-jährigen Angreifer mit einem Messer attackiert. Der Angreifer kritisierte demnach die Politik des Bürgermeisters. Altena nimmt mehr Flüchtlinge auf, als es nach dem NRW-Verteilerschlüssel müsste. Nach Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung soll es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln. Die Tat wird von der Landesregierung als schwere politische Straftat eingestuft.

Auszeichnung

Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft Die Stadt Altena mit ihrem Leitbild "Vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger" ist im Mai 2017 mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden. In Altena hatte im Oktober 2015 ein Feuerwehrmann einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim verübt. Der Mann wurde sechs Jahren Haft verurteilt.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat bei der Verleihung des NRW-Staatspreises am Montagabend von dem Attentat erfahren. „Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es einen politischen Hintergrund bei diesem Anschlag gibt“, sagte er. Der mutmaßliche Täter, der laut Laschet dingfest gemacht wurde, habe Bemerkungen über die Flüchtlingspolitik gemacht, die diesen Rückschluss zuließen.