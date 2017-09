Ein altes Fernsehfundstück zeigt den FDP-Chef als Jungunternehmer.

Wermelskirchen. Ein Video von Christian Lindner zu Schulzeiten wird zum Hit im Internet: Der Clip zeigt einen Beitrag über den FDP-Spitzenmann im Jugendmagazin „100 Grad“ im Deutsche-Welle-TV: Im weiten Anzug und mit Kuh-Krawatte wirbt der gelfrisierte Oberstufenschüler aus Wermelskirchen für die Liberalen – und vor allem seine eigene Werbefirma, die er damals mit einem Mitschüler aufgezogen hatte: „Christian und Christopher sind echte Durchstarter und immer voll im Stress“, merkt der Off-Kommentator an. Für den Dreh mietete Lindner eine Limousine und ein Klassenzimmer, in dem er mit den Mitschülern für die Kameras posiert. Lindner sagt im Video Sätze wie: „Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, wenn sie sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima.“

Im Netz geht das Fundstück der Stern-TV-Redaktion rund: Fast 40 000 Aufrufe erreicht der Youtube-Clip binnen weniger Stunden. Und mehr als 50 Kommentare: „Einerseits lächerlich, andererseits . . . Respekt, in dem Alter diese Selbstdarstellung und Initiative zu haben“, schreibt zum Beispiel Lina O’really. Youtube-User Rosalöffler merkt an: „Christian (. . .) war die Art von Schüler, die (. . .) immer das Pausenbrot abgezogen bekommen hat und sich nicht wehren wollte aus Angst anzuecken?“

Der FDP-Spitzenkandidat kontert die Enthüllung souverän: „Danke, #sterntv. Das war 1997 Gründerkultur 1.0“, schreibt er bei Twitter. Bei Facebook postet er das Gleiche – und erntet auf die Schnelle mehr als 5000 Likes.

Auch Parteifreund Konstantin Kuhle, Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, reitet auf der Welle mit: „An alle, die den 19-jährigen @c_lindner schlimm finden: Ein Foto von mir mit ein paar Wochen. Mehr Junge ins Parlament“, schreibt er bei Twitter – und postet sein Babyfoto, umgearbeitet im Stil der aktuellen FDP-Werbekampagne. Spruch: „Man wächst mit seinen Aufgaben“: Der Spiegel widmete dem Clip einen Beitrag mit einem Lindner-Zitat aus dem Auftritt. Titel: „Probleme sind nur dornige Chancen.“