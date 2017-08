In Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Spanische Medien berichten von mehreren Toten. Die Polizei spricht von einer Terrorattacke. Der Fahrer soll sich verschanzt haben.

Barcelona. Auf Barcelonas beliebter Flaniermeile Las Ramblas ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Dies teilte die Polizei mit und forderte die Bevölkerung auf, die Region zu meiden.

Terrorism attack confirmed in #Barcelona — Mossos (@mossos) 17. August 2017

Bei dem Zwischenfall mit einem Lieferwagen in Barcelona handelt es sich um einen Terroranschlag. Das bestätigte die katalanische Polizei später auf Twitter.

Medien: Ein Verdächtiger soll festgenommen worden sein

Nach dem Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona soll nach Medienberichten ein Verdächtiger festgenommen worden sein. Es handele sich um einen Mann, berichtete das staatliche Fernsehen TVE unter Berufung auf die Polizei. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht, teilt die Deutsche Presse-Agentur mit.

Der oder die Täter sollen sich in Restaurant verschanzt haben

Polizeimitarbeiter hätten bestätigt, dass sich der oder die Täter in einem Restaurant in der Nähe des Tatortes in Barcelonas Stadtzentrum verschanzt haben, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia». Die Sicherheitskräfte haben einen großen Teil der Innenstadt abgesperrt. Ein Aufgebot an Antiterrorkräften sei im Einsatz.

Innenminister: Mindestens ein Toter

Bei dem Terroranschlag hat es nach offiziellen Angaben mindestens einen Toten und 32 Verletzte gegeben. Die Zahl der Todesopfer werde aber wahrscheinlich weiter steigen, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz. Medien berichteten zuvor von mindestens zwölf Toten. So unter anderem die Zeitungen «El Mundo» und «La Vanguardia».

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Mietwagen handeln

Bei dem weißen Lieferwagen, der für das Attentat benutzt wurde, soll es sich nach Medienberichten um ein gemietetes Fahrzeug gehandelt haben. Ein zweiter Lieferwagen, mit dem die Attentäter womöglich hätten fliehen wollten, sei nahe Barcelona gefunden worden, schreiben die katalanischen Zeitungen «La Vanguardia» und «El Periódico de Catalunya» unter Berufung auf die Polizei.

Augenzeuge aus Deutschland berichtet von Panik an mehreren Stellen

Ein deutscher Augenzeuge berichtete, in der Innenstadt von Barcelona seien an mehreren Stellen Menschen in Panik umhergelaufen. Er selbst sei auf dem Weg in Richtung der Flaniermeile Las Ramblas gewesen, sagte Albert Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt, der Deutschen Presse-Agentur am Telefon.