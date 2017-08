In Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Mehrere Menschen sind verletzt worden. Mindestens ein Mensch soll ums Leben gekommen sein.

Barcelona. Auf Barcelonas beliebter Flaniermeile Las Ramblas ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Dies teilte die Polizei mit und forderte die Bevölkerung auf, die Region zu meiden.

There has just been a massive trampling on the Ramblas in Barcelona by a person with a van. There are injured — Mossos (@mossos) 17. August 2017