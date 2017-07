Seit 16 Jahren ist Christel G. Teil von Michael Hammerschmidts Leben. Die Seniorin verfolgt ihn bis in seinen Garten. Doch sie gilt als schuldunfähig. Pfarrer Michael Hammerschmidt in seinem Garten in Freienohl im Sauerland. Pfarrer Michael Hammerschmidt in seinem Garten in Freienohl im Sauerland. Meschede. Wenn Michael Hammerschmidt vor die Haustür tritt, um die Post zu holen, sieht er rechts Hügel und Wiesen, einige Einfamilienhäuser, akkurat gemähte Rasen in den Vorgärten, links eine Kirche, seine Kirche. Hammerschmidt ist der katholische Pfarrer in dieser Idylle im Sauerland. Nur ist das Leben in Freienohl für den 63-Jährigen seit 16 Jahren alles andere als idyllisch. Seitdem stellt ihm Christel G. nach. Und deshalb bekommt er zu der normalen Post auch regelmäßig Post von Christel G., von ihr persönlich zugestellt. Auf dem Weg, der durch den Garten zum Hauseingang führt, liegen Geschenke. Fragwürdige Geschenke, über die sich der Pfarrer so gar nicht freuen mag. Eine Rose, ein Herzluftballon, auf dem „Ich liebe Dich“ steht, aber auch zwei Plastikostereier, auf denen das Wort „lutschen“ zu entziffern ist, und eine Möhre. „Als Phallussymbol“, wie Hammerschmidt erklärt. Er kennt das inzwischen. „Früher war es ja noch viel schlimmer“, sagt er. Da habe Christel G. die Möhren nicht bloß hingelegt, sondern sie benutzt. Stalkerin hatte Sex mit einer Möhre vor Hammerschmidts Haus Regelmäßig tanzte die Frau leicht bekleidet durch den Garten, oder sie lag nackt oder in Reizwäsche auf der Motorhaube ihres Autos. Ja, es mag schockieren oder zu anzüglich klingen, aber sie hatte Sex mit einer Möhre vor Hammerschmidts Haus. Darf man so etwas schreiben? Man muss! Denn unter dem abstrakten Begriff „Stalking“ lässt sich schwer erfassen, was für Hammerschmidt seit Jahren Realität ist. Telefonanrufe, Briefe, „Geschenke“, Besuche bei ihm. Dagegen tun kann Hammerschmidt nichts. Er hat es versucht. Doch Christel G. gilt als schuldunfähig. Die Polizei kann sie nicht von Hammerschmidt fernhalten. Er hat sich durchprozessiert, seit Jahren, ohne Erfolg. Im März steht fest, dass Christel G. trotz ihrer Annäherungsversuche nicht hinter Gitter muss. Das entschied das Oberlandesgericht Hamm in letzter Instanz. Der Fall sei damit rechtskräftig beendet worden, heißt es von Seiten des Gerichts. Für Hammerschmidt bedeutet das: „Ich bin Freiwild.“ Laut einem Gutachter ist Christel G. liebeskrank. Das Amtsgericht in Meschede hatte zuvor wegen Stalkings vier Monate Ordnungshaft gegen sie angeordnet. Nach dem Gutachten eines Sachverständigen sei das Oberlandesgericht jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die Frau schuldunfähig ist. Schon 2006 war der erste Prozess gegen Christel G. so ausgegangen. Schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau damals Hausfriedensbruch, Beleidigung und Exhibitionismus vorgeworfen. Eine Gutachterin bescheinigte der Rentnerin „eine religiös gefärbte Wahnidee“ und eine Impulskontrollstörung. Das hilft Hammerschmidt aber auch nicht weiter, zumal er Christel G. Berechnung vorwirft. So krank sei sie gar nicht, glaubt er. Von der Justiz fühlt sich Hammerschmidt jedenfalls alleingelassen. Und von Gott? Natürlich frage man sich, warum man das aushalten müsse, sagt er und tröste sich damit, dass es anderen schlimmer gehe.

Hammerschmidt wacht morgens auf und fragt sich, wann die nächste Attacke oder der nächste Anruf kommt. Meist klingelt es erstmals gegen 7 Uhr, bis spät in die Nacht ruft Christel G. mitunter an. Die Nummer ändern kann Hammerschmidt nicht. Es ist die Nummer des Pfarrbüros. Dort rufen Menschen an, die Tauftermine, Hochzeitstermine oder Beerdigungen absprechen wollen. Hammerschmidt ist zwar Privatperson, aber als Pfarrer auch eine öffentliche. Das macht es für ihn vielleicht noch ein bisschen schwerer, sich zu wehren. Immerhin scheint Christel G. etwas altersmilde zu werden. Die ganz obszönen nackten Auftritte sind weniger geworden. „Eine 74-Jährige in Reizwäsche, das braucht doch kein Mensch“, sagt Hammerschmidt. Und dann sagt er einen Satz, den man so nicht von einem katholischen Pfarrer erwartet: „Ich wäre froh, wenn die Alte tot wäre. Das sage ich ganz ehrlich. Auch ein Pfarrer ist ein Mensch.“ Er habe die gleichen Rechte wie jeder andere Bürger, der Mitglied dieser Zivilgesellschaft ist. Priester müssten nicht alles ertragen. Und er weiß, dass nur eins das Stalking beenden kann: der Tod, seiner oder ihrer. Er könne das aber auch aus theologischer Sicht zumindest ein wenig rechtfertigen, sie komme ja vielleicht in den Himmel. Es gebe für einen Christen doch nichts Besseres. „Ja, man wird sarkastisch und etwas makaber“, sagt er entschuldigend. Nein, die Beerdigung würde er nicht abhalten. So viel könne er nicht heucheln. Über Heuchelei kann er viel sagen. Hammerschmidt ist ein Pfarrer, der auch mal aneckt, der auch Unbequemes ausspricht und dabei sehr menschlich wirkt. „Wer wegen dieser Aussagen über mich herzieht, ist ein Heuchler.“ Hammerschmidt ist an einem Punkt, an dem man keine „heiligen Gedanken“ mehr haben könne, also in Bezug auf Christel G. Ansonsten erfüllt ihn sein Beruf, seine Berufung. Der Kontakt mit den Menschen, die Predigten, die Botschaft der Kirche – das alles möchte er nicht missen. Ein Platz bleibt sonntags aber selten leer: der von Christel G. „Sie stört da ja nicht“, sagt der Pfarrer nachsichtig. Hammerschmidt kennt ihren Platz, er vermeidet es, in ihre Richtung zu schauen. Dass sie ihm bei Messen im Nachbarort auch mal durchs Fenster Kusshände zuwirft, auch das muss er ertragen. Andere Menschen aus dem Dorf wollen Christel G. bei manchen Veranstaltungen nicht dabei haben, erzählt Hammerschmidt.