Asparrena. Im spanischen Baskenland ist die Leiche einer Frau entdeckt worden, bei der es sich möglicherweise um die seit einer Woche vermisste Tramperin Sophia L. aus Leipzig handelt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstagabend unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Demnach wurde der Körper einer leblosen Frau in der Nähe einer Tankstelle in der Gemeinde Asparrena gefunden. Der Körper habe Spuren von Gewalt aufgewiesen. Bei der Frau könnte es sich um die vermisste Deutsche Sophie L. handeln. Eine eindeutige Identifizierung steht noch aus. Gerichtsmediziner sollten die Tote nun genauer untersuchen. Viele Anzeichen deuteten aber darauf hin, dass es sich um die 28-jährige Studentin handeln könnte, die am Donnerstag vor einer Woche verschwunden war. Der Leipziger Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz sagte am Abend, er kenne die Medienberichte, er wollte sich dazu aber nicht äußern.

Sophia L. hatte am Donnerstag vor einer Woche von Leipzig nach Bayern trampen wollen. Dort kam sie aber nie an. Die Studentin soll an einer Tankstelle an der Autobahn 9 nahe dem Leipziger Flughafen in einen Lastwagen gestiegen sein. Weitere Ermittlungen ergaben laut der spanischen Zeitung "El Correo", dass der LKW ein marokkanisches Nummernschild habe.

Wie die Zeitung berichtet, hat die Polizei in Deutschland, Frankreich und Spanien Überwachungskameras auf der Route des verdächtigen Lastwagenfahrers ausgewertet. Am Mittwoch hätten Beamte den Mann auf dem Weg nach Marokko angehalten. Verhaftet wurde er in der Nähe von Madrid.

Der Verdächtige habe zugegeben die Frau getötet zu haben und Angaben über den Fundort der Leiche gemacht. Die Polizei setze ihre Ermittlungen fort, um die genauen Umstände des Verbrechens zu klären. red/dpa