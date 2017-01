Eilmeldung Lastwagen rast in Jerusalem in Gruppe von Soldaten

Jerusalem. In Jerusalem ist ein Lastwagen in eine Gruppe von Soldaten gerast. Die Polizei sprach am Sonntag von einem "möglichen Terroranschlag". In den vergangenen Monaten ist es in Israel vor allem zu Messerattacken von Palästinensern gegen israelische Sicherheitskräfte gekommen. cp/ck/AFP