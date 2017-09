Zum Weltkindertag sollte es auch Kosmetik geben – jedoch waren die Fettstifte für das Landtagsjubiläum 2013 hergestellt worden.

Düsseldorf. Ein Geschenk, auf das man hätte verzichten können: Zum Weltkindertag am 17. September hat der Landtag an einem Ratestand Lippenpflegestifte an Kinder verteilt – die seit dreienhalb Jahren abgelaufen waren. Einem Vater ist das aufgefallen, abends, nachdem seine Tochter den Lippenstift bereits einige Male benutzt hatte. Die Kosmetikartikel trugen noch den Aufdruck von der 25-Jahr-Feier des Landtags im Jahr 2013.

Familienvater Ralf K. hatte sich an das Referat für Veranstaltungsmanagement des Landtags gewandt und sich beschwert. Der E-Mail-Verkehr zwischen ihm und Referatsleiter Georg Göppert liegt unserer Zeitung vor. Im Gespräch sagte Ralf K.: „So ein Lippenpflegestift kommt ja direkt mit dem Mund, mit den Schleimhäuten in Berührung. Das wirkt wie: Die sind halt noch übrig, die müssen weg, sind ja nur Kinder.“

So will sich der Landtag keinesfalls verstanden wissen. Es sei ein großes Missgeschick passiert, für die Zukunft sollen neue Strukturen einen solchen Fehler verhindern. Jedoch gehe man derzeit von etwa sieben verteilten Lippenstiften aus. Darauf lasse eine angebrochene 100-Stück-Box schließen. „Es war nicht geplant, die Lippenpflegestifte zu verteilen“, erklärt Göppert gegenüber unserer Zeitung. Ein Mitarbeiter müsse die Artikel aus dem Lager mitgenommen haben. Gleich nach dem Hinweis durch den Familienvater seien aber alle Restbestände vernichtet worden. In Zukunft wollen Göppert oder sein Stellvertreter alle Giveaways vorher einmal in Augenschein nehmen. Gesundheitlich bedenklich sollen die zu 90 Prozent aus Fett bestehenden Stifte auch dreienhalb Jahre nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht sein, das habe Göppert sich von zwei Ärzten bestätigen lassen.

Der Referatsleiter hatte Ralf K. in einer E-Mail angeboten, ihm die Kosten für die zwei Lippenpflegestifte zu erstatten. „Darum geht es mir nicht“, sagt der Vater von zwei Töchtern. Beide Mädchen hatten sich einen solchen Lippenstift am Ratestand als Gewinne ausgesucht, wie zwei befreundete Kinder auch. „Ich wollte nur darauf aufmerksam machen und andere Eltern warnen.“