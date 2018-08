Erregte Diskussion bei der Ruhrtriennale über Künstler, die einen Israel-Boykott unterstützen.

Bochum. Mit einer Hausaufgabe entließ Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert am Samstag als souveräner Moderator Zuhörer und Zwischenrufer der Ruhrtriennale-Diskussion über Kunstfreiheit und die israelkritische Boykott-Kampagne BDS: Man solle doch immer wieder bedenken, „ob wir nicht auch im eigenen Land einen zunehmenden, gelegentlich fanatischen Ehrgeiz beobachten, die jeweils eigene Meinung für die einzig mögliche zu halten.“ Exakt 90 anstrengende Minuten Diskussion mit vielen erregten Zwischenrufen aus dem Publikum lagen da hinter ihm und den 400 Besuchern.

Die Band „Young Fathers“ wurde ein-, aus- und wieder eingeladen

„Freedom of Speech/Freiheit der Künste“ hatte das vor allem vom Land NRW finanzierte und als Aushängeschild betrachtete Kulturfestival die Diskussion überschrieben. Anlass war die heftige Debatte um die Einladung der Pop-Band „Young Fathers“, die die BDS-Kampagne unterstützt. Triennale-Intendantin Stefanie Carp hatte die Gruppe zum Festival erst ein-, dann aus- und schließlich wieder eingeladen. Die Gruppe sagte schließlich von sich aus ab. Anstelle des Konzerts wurde das Podium angesetzt. BDS steht für „Boycott, Divestment and Sanctions“ (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hält die BDS-Bewegung „in ihren Handlungen und Zielen“ für antisemitisch.

Intendantin Carp: Kunst muss auch Widersprüche aushalten

Carp gab erneut zu, dass sie das Wort BDS noch nie gehört hatte, als sie die schottische Band einlud. Als sie nach der Ausladung dann ihr eigenes Statement gelesen habe, habe sie es für falsch gehalten und die Band wieder eingeladen. „Ich sehe es als meine Aufgabe, eine möglichst breite Multiperspektivität herzustellen“, sagte Carp. Kunst sei auch dafür da, Widersprüche und Zerrissenheit auszuhalten. Carp betonte: Bei keinem der eingeladenen Künstler sehe sie in deren Kunst eine rassistische, antisemitische oder rechtsextreme Äußerung. „Auch weil es mir immer wieder unterstellt wird: Selbstverständlich stelle ich in keiner Sekunde das Existenzrecht Israels in Frage.“

NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) betonte, dass das Land NRW keinen Einfluss auf das Programm der Ruhrtriennale nehme. Die Ministerin hatte die Wiedereinladung damals kritisiert. „Selbstverständlich können wir uns kritisch mit der Politik Israels auseinandersetzen. Aber wenn zur Isolierung Israels aufgerufen wird, sind für mich diese Grenzen deutlich überschritten.“ Wer sich im BDS engagiere, müsse sich dessen bewusst sein, dass es dort auch radikale Positionen gebe, sagte Pfeiffer-Poensgen. BDS light gebe es eben nicht. „Kunstfreiheit ja, Boykott und Ausgrenzung nein.“