Künast : Es war wie ein Zufall, der göttlich vom Himmel fiel. Beim Besuch Gaucks in der chilenischen Botschaft kam es zum Affront, weil einer der ehemaligen Täter zugegen war. Gauck ging vom Empfang weg. Wir entschieden anschließend, uns intensiv mit Fragen von Menschenrechten in Chile und Argentinien zu beschäftigen.

In der deutschen Siedlung Colonia Dignidad in Chile wurden jahrzehntelang schwere Menschenrechtsverbrechen begangen, vor allem auch an Kindern.

Die Aufarbeitung der Verbrechen in der deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile soll endlich angepackt werden. Wir sprachen mit Renate Künast, der Vorsitzenden des Rechtsausschusses (mit Video).

Trotzdem, was uns in dem Antrag fehlt, ist eine klare Formulierung dazu, dass die Rollen der eigenen Parteien in diesem Skandal aufgearbeitet werden sollen.

Künast : Es gab bereits 2002 einen ähnlichen Antrag, bei dem die Union nicht zustimmte. Für mich war es diesmal elementar, dass der Antrag auch von der Partei mitgetragen wird, die sich über die Aufarbeitung ihrer Geschichte am meisten Sorgen machen muss. Und dass sie den Prozess nach der Wahl nicht wieder blockieren kann. Deshalb habe ich an mancher Stelle nicht weiter nachgebohrt.

Künast : Nun, das Auswärtige Amt hat das Treiben der Sekte damals ganz offensichtlich nicht unterbunden, in der deutschen Botschaft in Santiago wurden Mitarbeiter, die kritische Fragen stellten, unter Druck gesetzt, einzelne Flüchtlinge aus der CD sogar zurückgeschickt, der ehemalige SS-Offizier Mertins und Waffenhändler ging in der Kolonie ein und aus, und die CSU hatte offensichtlich Kontakte.

Sie sprechen von einer Kultur des Wegsehens. Ein deutsches Problem?

Künast: Es gab offenbar bis Mitte der 70er Jahre, so als Erbe der Weimarer Republik und der Nazi-Zeit, die allgemeine Einstellung, dass man Kinder ruhig verprügeln kann. Dass man mit ihnen machen kann, was man will. Schauen Sie auf die Gewalt in Heimen oder den sexuellen Missbrauch in der Kirche. Auf deutschem Boden.

In Chile leben heute noch etwa 100 Menschen auf dem Gelände, dass als Villa Baviera eine Art Feriendorf darstellen soll. Viele wurden dort geboren oder als Kinder dorthin verschleppt. Welchen Eindruck machen diese Menschen auf sie?

Künast: Sie sind hospitalisiert, wurden als Kinder mindestens mit Psychopharmaka oder Elektroschocks misshandelt, haben große Probleme. Und es gibt zwei unterschiedliche Gruppen. Die einen werfen den anderen vor, sich von der Ideologie nicht verabschiedet zu haben oder zu wissen, wo die immensen Gelder der Sekte liegen. Und dann gibt es noch die Gruppe chilenischer Opfer. Wir haben viel Arbeit vor uns.

In Ihrem Antrag geht es vor allem um Opferhilfe. Gibt es Hilfe auch für Täter?

Künast: Natürlich werden wir nicht die Führungsclique unterstützen. Aber Menschen, die dort geboren wurden, es nicht anders kennengelernt haben und in der Kolonie später selbst zu Tätern wurden, denen müssen wir helfen. Sie bekommen vom chilenischen Staat 100 Euro Rente, brauchen vielleicht Pflege oder Therapie oder haben selbst Kinder, deren Bildung unterstützt werden muss. Denen keine Grundsicherung zu gewährleisten, widerspricht unserem Rechtsstaat. Jedem hier verurteilten Täter steht das auch zu. Aber die genauen Regelungen wird eine Kommission treffen.

Sektenarzt Hartmut Hopp wurde in Chile zu fünf Jahren Haft verurteilt und kann in Krefeld jeden Dienstag auf dem Markt unbehelligt sein Obst kaufen. Das Landgericht Krefeld hat immer noch nicht entschieden, ob es das Urteil vollstrecken will. Was ist da los?

Künast: Ich verstehe das absolut nicht, habe bereits letztes Jahr in der Justizverwaltung nachgefragt. Zur Überzeugung der Menschen gehört, dass Recht gilt und dass der Rechtsstaat reagiert. Ich weiß nicht, ob am Landgericht Krefeld das Gefühl vorherrscht, diese Taten seien in einem anderen Universum geschehen. Wie kann hier einer mit dieser Geschichte sechs Jahre lang leben, ohne dass eine Entscheidung getroffen wird? Ein Gericht muss sich fragen, ob es glaubwürdig das Verfahren gegen Kindesmisshandlung führen kann, ohne dabei Rot zu werden, wenn dieses Verfahren nicht zu einer Entscheidung kommt.