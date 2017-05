Heute ist es stark bewölkt, vereinzelt gibt es etwas Regen, später freundlicher, kühl.

Heute Vormittag ist es stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise regnet es leicht. In den Mittagsstunden und am Nachmittag ziehen sich die Niederschläge allmählich ins Bergland zurück. Am späteren Nachmittag lockert es dann von Norden her allmählich auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf 11 bis 14, im Bergland auf 9 bis 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, anfangs aus Nordwest, später aus Nord. In der Nacht zum Dienstag lockert es weiter auf, teils wird es klar. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 5 bis 2 Grad, in Ostwestfalen und in Mittelgebirgstälern örtlich bis -1 Grad. Gebietsweise besteht Bodenfrostgefahr.

Am Dienstag ist es erst heiter. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken, die sich etwas ausbreiten. Zum Abend lösen sich die Wolken dann wieder auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt bei schwachem Wind aus nördlichen Richtungen auf 10 bis 13, im höheren Bergland auf 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung allgemein zu. In den Gebieten östlich des Rheins wird es stark bewölkt oder bedeckt, teils auch trüb. Weiter im Westen ist es wolkig, in der Eifel auch noch gering bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 3 und 0 Grad zurück. Abgesehen vom Nordosten muss mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Am Mittwoch ist es in Westfalen stark bewölkt, teils auch trüb. Im Rheinland sind die Wolkenlücken größer. Meist ist es niederschlagsfrei. Am Nachmittag lockert die Bewölkung allgemein auf. Am Abend ist es dann verbreitet nur leicht bewölkt. Die Höchstwerte der Temperatur liegen am Nachmittag bei 13 Grad in Westfalen und 18 Grad im Rheinland, im höheren Bergland um 12 Grad. Der Wind ist schwach und kommt aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ist es verbreitet klar. Dabei sinkt die Temperatur auf Werte zwischen 6 und 3 Grad. Örtlich ist im Bergland mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen. DWD