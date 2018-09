DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen (64) hat sich zum Fall des vermissten früheren TV-Stars Daniel Küblböck geäußert und sorgt mit seinem Instagram-Post dabei für Kritik bei den Nutzern.

Hamburg. Der Fernsehmoderator Dieter Bohlen hat sich schockiert über das Verschwinden seines einstigen künstlerischen Zöglings Daniel Küblböck gezeigt. "Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, ich bin total geschockt", sagte der Moderator der RTL-Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" am Montag in einer von ihm im Internet verbreiteten Videobotschaft. In der ersten Staffel der Show war Küblböck vor gut 15 Jahren bundesweit bekannt geworden.

Bohlen sagte, er habe sich schon damals sehr gewundert, wie schnell Küblböck in seinen Launen geschwankt sei. Er sei auf der einen Seite ein "lustiges Kerlchen" im Fernsehen gewesen, bei ihm zu Hause sei er aber auch "unheimlich traurig" gewesen. Der Wechsel sei bei ihm sehr schnell gegangen.

Für Kritik von Internetnutzern sorgte Bohlen mit dem Pullover, den er in dem Video trägt. Das Kleidungsstück trägt die Aufschrift "Be one with the ocean" - sei eins mit dem Ozean. Küblböck war nach Angaben der Reederei am frühen Sonntagmorgen vom Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" bei Neufundland über Bord gesprungen. ran/cfm AFP