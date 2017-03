Köln. Bei einer Massenschlägerei auf dem Kölner Rheinboulevard sind zwei Menschen verletzt worden. 10 bis 20 Kontrahenten seien in die Auseinandersetzung am Sonntagabend involviert gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen, mehrere angezeigt oder des Platzes verwiesen.

Worum es bei dem Streit ging, war für die Polizei zunächst unklar. Der Rheinboulevard an der Hohenzollernbrücke war für eine Stunde gesperrt. dpa