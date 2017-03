Knapp tausend Bootsflüchtlinge vor libyscher Küste gerettet

Weiteres Segelboot mit Flüchtlingen an Bord nach Griechenland geleitet.

Rom (AFP) - Vor der Küste Libyens sind am Donnerstag knapp tausend Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet worden. Die Flüchtlinge hätten sich an Bord von vier Schlauch- sowie zwei Holzbooten befunden, teilte die italienische Küstenwache mit, welche die Rettungsmaßnahmen koordinierte. An dem Einsatz waren demnach auch ein norwegisches Schiff im Rahmen der EU-Grenzschutzmission Frontex sowie zwei Schiffe von Hilfsorganisationen beteiligt.

Einen weiteren Notruf erhielt die italienische Küstenwache zudem von einem in Griechenland abgelegten Segelboot mit 85 Flüchtlingen an Bord, das auf dem Weg nach Italien war. Da sich das Schiff noch in griechischen Gewässern befand, wurden die Flüchtlinge zurück auf das griechische Festland gebracht. Nach Angaben der italienischen Küstenwache ist die Zahl der aus Libyen ablegenden Flüchtlingsboote nach wie vor hoch. Vor dem Einsatz vom Donnerstag nahm Italien seit Jahresbeginn bereits mehr als 13.400 Bootsflüchtlinge auf. Das ist ein Anstieg um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und um 70 Prozent im Vergleich zu 2015.

Überdies kamen nach UN-Angaben im Januar und Februar mehr als 440 Menschen bei der im Winter besonders gefährlichen Überfahrt ums Leben oder gelten als vermisst.