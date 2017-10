Kaarst. Auf der A57 bei Kaarst in Fahrtrichtung Köln ereignete sich am Samstagabend ein schwerer Unfall. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Ein Kleinkind musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Audi und ein Mercedes auf der Fahrbahn zusammen, worauf sich der Audi überschlug und auf dem Dach landete. Durch den Aufprall wurde ein 30-Jähriger aus Neuss sowie zwei Frauen leicht verletzt. Ein zwei Jahre altes Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut der Polizei soll ein weiteres Auto bei dem Unfall beteiligt gewesen sein, der Fahrer entfernte sich jedoch mit seinem Pkw.

Während der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Köln komplett gesperrt. Gegen 1.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an. red