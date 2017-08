Ein kleines Mädchen ist am Montag in Solingen bei einem Fenstersturz aus mehreren Metern Höhe schwer verletzt worden. Am Dienstag erlag es seinen Verletzungen.

Solingen. Ein kleines Mädchen ist am Montag in Solingen bei einem Fenstersturz aus mehreren Metern Höhe schwer verletzt worden. Am Dienstag erlag es seinen Verletzungen

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das 21 Monate alte Kind gegen 18.40 Uhr aus einem Fenster in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Hasselstraße gestürzt. Familienangehörige brachten es ins Krankenhaus. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. red