Solingen. Ein kleines Mädchen ist am Montag in Solingen bei einem Fenstersturz aus mehreren Metern Höhe schwer verletzt worden. Am Dienstag erlag es seinen Verletzungen

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das 21 Monate alte Kind gegen 18.40 Uhr aus einem Fenster in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Hasselstraße gestürzt. Familienangehörige brachten es ins Krankenhaus. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Polizei geht von Unfall aus

Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus. Das 21 Monate alte Mädchen soll sich in einem unbeobachteten Moment «eine Steighilfe» genommen und das Fenster geöffnet haben, wie die Polizei Wuppertal am Mittwoch mitteilte. Dabei habe es das Gleichgewicht verloren und sei auf den Asphalt gestürzt. Ob das Kind auf einen Stuhl oder ein Sofa kletterte, sagte die Polizei zunächst nicht. Es fiel rund 14 Meter in die Tiefe. red