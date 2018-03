Wiesbaden. Das BKA fahndet nach einem Mann, der im Verdacht steht, zwei Kinder in mindestens zwölf Fällen seit Oktober 2014 sehr schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Verdächtige soll Bilder und Videos des Missbrauchs auf kinderpornografischen Plattformen im Internet hochgeladen haben.

Der Generalstaatsanwaltschaft liegen über 3800 Bild- und Videodateien des Missbrauchs an den zwei Jungen im Alter von etwa 7 und 10 Jahren vor. Sie gehen davon aus, dass der Mann seine Taten in Deutschland verübt hat. Auch sei nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr Opfer gegeben habe, heißt es in einer Mitteilung des BKA. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich aktuell immer noch an Kindern vergehe.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu einer Identifizierung des Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht das Amtsgericht in Gießen nun einzelne Fotos, die den Mann und das Umfeld, in dem die Taten stattgefunden haben sollen, zeigen.

Wer kennt den Tatverdächtigen, seinen derzeitigen Aufenthaltsort oder kann sonstige Hinweise geben? Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/55 - 18444 oder per Mail unter fahndung@bka.bund.de entgegen. Außerdem können Zeugen sich an jede andere Polizeidienststelle wenden. red