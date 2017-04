Berlin (dpa/tmn) - Eine Einschlafgeschichte für Kinder ab vier Jahren ist mit «Gloria Glühwürmchen» bei cbj audio erschienen. Gloria ist ein Glühwürmchen und lebt zusammen mit ihrer Familie im Glitzerwald.

Sie ist sehr stolz darauf, dass sie in viel mehr Farben glühen kann als ihr Zwillingsbruder. Doch fliegen können nur die männlichen Glühwürmchen. Aber Gloria gibt sich damit nicht zufrieden und findet einen Weg, das Fliegen zu lernen. Die Abenteuer enden jeweils mit schönen Einschlafliedern. Die Geschichten sind für Jungs und Mädchen geeignet und auf zwei CDs für knapp 10 Euro erhältlich.

Eine lustige Ostergeschichte für jüngere Kinder ab sechs Jahren ist «Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei» von Hörbuch Hamburg. Das Hörbuch erscheint zum gleichnamigen Kinofilm.

Max ist ein cooler Stadthase und hat viele Flausen im Kopf. Als er eines Tages mit seinem Flieger von der Route abkommt und abstürzt, landet er direkt in der Häschenschule im Wald. Als Hase aus der Großstadt staunt er, was in der Schule so alles auf dem Stundenplan steht. Statt um Sportarten wie Fliegen oder Reiten geht es hier darum, den Prüfungsparcours für die Osterhasenprüfung zu bestehen. Besonders spannend wird es, als die Füchse versuchen, das goldene Ei der Osterhasen zu klauen. Das Hörbuch ist auf einer CD für knapp 10 Euro erschienen und wird von Senta Berger gelesen.

«Leonie Looping» ist eine Geschichte für Mädchen ab sechs, die bei Jumbo Neue Medien erschienen ist. Leonie fühlt sich abgeschoben: Sie soll die Ferien bei ihrer Oma verbringen, weil ihre Eltern arbeiten müssen. Neidisch sieht sie im Zug andere Familien, die an den See fahren. Doch ihr Urlaub wird spannend, als sie zwei seltsame Wesen entdeckt: Es sind Schmetterlingselfen, die auch mit ihr sprechen können. Von ihnen bekommt sie Schrumpferbsen geschenkt, mit denen sie sich ebenfalls zeitweise in eine Schmetterlingselfe verwandeln kann. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Umweltsündern, die Müll im Wald abladen. Die magische Geschichte gibt es für knapp 12 Euro.

Ebenfalls eher für Mädchen ist die Geschichte «Der zauberhafte Wunschbuchladen» von Oetinger audio. In dem besonderen Buchladen gibt es einen sprechenden Spiegel und duftende Kochbücher. Die Besitzerin hat nichts dagegen, dass sich Clara hier zurückzieht. Den Buchladen braucht sie besonders, als sie ihre beste Freundin Lene verliert: Nach der Trennung ihrer Eltern zieht Lene mit ihrer Mutter in eine andere Stadt. Als Clara dann nach den Ferien ihre neue Lehrerin sieht, trifft sie fast der Schlag: Es ist die neue Freundin von Lenes Vater. In dieser Geschichte werden viele Themen angeschnitten, die Kinder durchleben und aushalten müssen. Autorin Katja Frixe schafft es, gute Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und Kindern in schwierigen Situationen Mut zu machen. Das Hörbuch kostet knapp 14 Euro.

Für Kinder ab acht Jahren ist das Hörbuch «Die Brüllbande» bei Hoercompany für knapp 15 Euro erschienen. Bastian hat in einem Schaufenster ein Raumschiff entdeckt, das er unbedingt haben möchte. Doch der galaktisch hohe Preis ist mit Taschengeld nicht zu finanzieren. Als die Taschengeldverhandlungen scheitern, versucht er sich zunächst in einem Nebenjob als Einkäufer - doch das klappt nicht gut. Als er einen Straßenmusiker mit mehreren Geldstücken im Gitarrenkoffer entdeckt, hat er eine Idee und gründet eine Band.

Der zweite Erzählstrang der Geschichte rankt sich um den Vater von Bastian, der an Depressionen leidet. Bastian kann nicht verstehen, warum sein Vater komisch reagiert und sich zurückzieht - seine Eltern reden nicht mit ihm darüber. Sehr einfühlsam wird in der Geschichte deutlich gemacht, wie sich depressive Menschen verhalten und dass es nicht die Schuld von Bastian ist, dass sein Vater sich so verhält.

Für ältere Kinder ab zehn Jahren eignet sich die skurrile und schräge Geschichte «Ratten-Burger» von David Walliams, die im Argon Verlag erschienen ist. Zoe ist zehn Jahre alt und hat es nicht leicht. Sie muss sich mit einer fiesen Stiefmutter rumschlagen, während ihr arbeitsloser Vater seine Zeit in der Kneipe verbringt.

Als ihr geliebter Hamster stirbt, ist sie todtraurig und freut sich umso mehr, als sie eines Tages eine kleine Ratte in ihrem Zimmer entdeckt. Diese adoptiert sie als neues Haustier, doch damit handelt sie sich ordentlich Ärger ein. Bert, ein schmieriger Burgerbrater, scheint ein besonderes Augenmerk auf die Ratte geworfen zu haben. Der schwarze Humor der Geschichte wird von Sprecherin Anna Thalbach sehr gut transportiert. Die Geschichte gibt es auf drei CDs für 17 Euro.