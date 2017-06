Seit 1998 präsentiert Kinder-Kultur-Festival Theater Musik, Ausstellungen, Workshops, Aktionen und vieles mehr für Kinder ab vier Jahren – und das noch bis zum 4. Juni. Seit einigen Jahren ist das Festival am Duisburger Innenhafen zu Hause. In einem Zirkuszelt und auf dem Festivalgelände treten hier Theaterleute, MusikerInnen und andere KünstlerInnen nicht nur aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, sondern auch internationale Gäste aus der ganzen Welt auf.

Hier am Innenhafen steht auch das Ausstellungszelt, in dem jedes Jahr eine große Mitmach-Ausstellung tausende Kinder begeistert. Das KinderKulturfestival macht werktags in den Vormittagsstunden spezielle Angebote für Schulklassen und KiTas zum Besuch von Theatervorstellungen und Ausstellungen, nachmittags und am Wochenende ist das Programm offen für alle Besucherinnen und Besucher. 2017 geht es um „Maaaathe“

www.kinderkulturfestival.de