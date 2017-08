Solingen. Bei einem Unfall auf der Burger Landstraße in Richtung Burg ist ein 13-jähriger Junge angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind lief am Mittag ohne zu gucken auf die Straße. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Autofahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenprall mit dem Jungen nicht verhindern. Der 13-Jährige wurde laut Aussage der Polizei mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. red