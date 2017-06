Leverkusen. Auf der Autobahn A3 hat es am Freitagmorgen zwei schwere Unfälle gegeben. Insgesamt wurden dabei neun Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Zunächst kippte auf der A3 Richtung Oberhausenein LKW umg. Nach Angaben der Polizei Köln ereignete sich der Unfall um 1:36 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Leverkusen. Der Fahrer des LKW verletzte sich dabei leicht. Bei dem Unfall flossen Farbe und Lacke auf die Fahrbahn. Die wird nun abgetragen. Deshalb mussten zwei der vier Fahrbahnen vorerst gesperrt bleiben, wie die Polizei mitteilte.

Massenkarambolage an der Anchlussstelle Heumar

Gegen 6 Uhr kollidierten in Höhe der Anschlussstelle Heumar in Fahrtrichtung Oberhausen sechs Fahrzeuge. Dabei wurden 8 Personen verletzt, darunter 3 Kinder. Eine Person wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Zwischen dem Dreieck Heumar und der Anschlussstelle Köln-Mülheim sind alle vier Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird derzeit über den Standstreifen umgeleitet. red/dpa

