Wettervorhersage für NRW Keine weißen Weihnachten

Heute Vormittag im Bergland stellenweise Frost und Glätte, örtlich teils dichter Nebel.

Heute Vormittag überwiegt starke Bewölkung, im höheren Bergland gebietsweise gibt es teils dichte Nebelfelder. Im Tagesverlauf zeigen sich aber auch größere Wolkenlücken. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 5 bis 8 Grad, im Bergland um 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland auch frisch aus Süd bis Südwest. Im Tagesverlauf nimmt der Wind allmählich zu. In der Nacht zum Samstag kommt bei starker Bewölkung von Westen erneut Regen auf, der das Land bis in die Morgenstunden überquert. Die Temperatur sinkt nur leicht auf 6 bis 3, im höheren Bergland teils bis auf null Grad. Der Südwestwind weht mäßig, gebietsweise kommt es zu starken Böen, im Aachener Raum auch zu einzelnen stürmischen Böen.

Am Samstag (Heiligabend) ist es zunächst stark bewölkt und im Bergland regnet es noch etwas. Im Vormittagsverlauf zieht der Regen ab und nachfolgend ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Zum Abend kommt von Nordwesten erneut schauerartiger Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad im Bergland und 11 Grad im Rheinland. Der Wind weht mäßig bis frisch. In Böen frischt er am Nachmittag und Abend stark, in exponierten Lagen auch stürmisch auf. In Schauernähe sind ganztägig stürmische Böen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es zunächst bei wechselnder Bewölkung und einzelnen Regenschauern. Im Verlauf der Nacht kommt jedoch von Westen wieder dichte Bewölkung auf und in der zweiten Nachthälfte setzt erneut Regen ein. Die Temperatur geht auf 7 bis 4 Grad zurück. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, in Westfalen, dem Bergland und dem Aachener Raum mit starken Böen.

Am Sonntag (1. Weihnachtsfeiertag) fällt aus dichter Bewölkung zeitweise etwas Regen. Die Temperatur erreicht sehr milde 8 bis 12 Grad. Dabei weht ein in Böen starker bis stürmischer Wind aus Südwest. In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt und es fällt zunächst nur etwas Regen oder Sprühregen, bevor in der zweiten Nachthälfte von Nordwesten stärkerer Regen aufkommt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad. Es weht weiterhin ein in Böen starker bis stürmischer aus Südwest. In der zweiten Nachthälfte dreht der Wind auf West bis Nordwest und vereinzelt sind dann auch Sturmböen möglich. DWD