Düsseldorf. Ein Sechsjähriger erklärt seinem Vater, warum er nicht mehr zur Schule gehen will. Ein Video des unterhaltsamen Dialogs begeistert derzeit die Netz-Community.

In dem kurzen Clip sitzt der Grundschüler gerade mit seinem Vater vor den Hausaufgaben, als es aus ihm herausbricht: "Ich möchte Bauarbeiter werden! Da muss man nicht schreiben können!", beschwert sich der Knirps. Doch statt seinen Sohn zu maßregeln, fängt der Vater an zu diskutieren. Dabei erklärt er, warum auch ein Baggerfahrer im Beruf rechnen und lesen muss. Nach kurzem Grübeln ist der Sohn am Ende dann doch von den stichhaltigen Argumenten seines Vaters überzeugt und macht sich stillschweigend wieder an seine Hausaufgaben. jp