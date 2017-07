Der Tod von Kardinal Joachim Meisner fällt in eine Zeit des kirchlichen Aufbruchs, den er selbst bis zuletzt bekämpft hat. Ein Nachruf.

Köln. Ein Wachhund will nicht spielen, er meint es ernst. Und wenn er sich herausgefordert fühlt, hinterlässt er Wunden. Auch Kardinal Joachim Meisner, der sich selbst als Wachhund Gottes bezeichnete, hat Wunden hinterlassen. Mancher innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche wird auch nach dem Tod des 83-Jährigen nur unversöhnlich auf seine Lebensleistungen blicken können. Vielleicht bedarf es auch einiger Distanz und innerer Unabhängigkeit, um in Meisners scharfen Grenzziehungen und scheints unumstößlichen Glaubensüberzeugungen eine Widerstandsbereitschaft zu sehen, die in ihrer Kompromisslosigkeit gegen andere wie auch gegen sich selbst durchaus Bewunderung hervorrufen konnte.

Kein Mensch ist eindimensional, auch Meisner nicht. In der persönlichen Begegnung entwickelte er mitunter überraschend liebenswürdige Züge – immer dann, wenn es ihm gelang, Misstrauen und Verteidigungsbereitschaft für einen Moment ruhen zu lassen. Eine Erfahrung, die über die Konfessionsgrenzen hinausreichte: „Auch wenn seine Bestimmtheit in Glaubensfragen ihn nach außen mitunter kühl erscheinen ließ, haben wir ihn ganz persönlich als zugewandten Mitbruder erlebt“, reagierte Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, gestern auf die Todesnachricht.

Sozialisiert als Christ in der DDR

Papst Johannes Paul II. nahm Joachim Meisner 1983 in das Kardinalskollegium auf. Hier sind die beiden während einer Messe 1975 in Erfurt zu sehen.

Die rheinische Nonchalance war dem gebürtigen Schlesier schier unerträglich. Dass er es dennoch ein Vierteljahrhundert in Köln an der Spitze des größten deutschen Bistums ausgehalten hat, das ihn nicht wollte und das er nicht wollte, erzählt einiges über Meisners Bereitschaft, sich in den Sturm zu stellen. Diese Bereitschaft mit seiner biografischen Erfahrung als Kind in der NS-Zeit und später als Christ in der DDR bis hin zum Bischof des Bistums Berlin zu begründen, ist wohl mehr als nur Küchenpsychologie.

Joachim Kardinal Meisner war von 1989 bis 2014 Erzbischof in Köln. Gestern starb er im Alter von 83 Jahren in seinem Urlaub in Bad Füssing.

Wo hört die Standfestigkeit auf und wo beginnt der Starrsinn? Und wie viel unverhandelbare Beharrung benötigt eine Kirche und wie viel Öffnung zur Welt? Die Grenzen sind fließend, aber im Zweifel stand Meisner immer dort, wo er die reine Lehre verortete. Es gehört zur persönlichen Tragik des Mannes, der in Deutschland wie kaum ein anderer Bischof für die Verteidigung eines tradierten konservativ-katholischen Selbstverständnisses eintrat, in seinen letzten Lebensjahren einen nie für möglich gehaltenen Umbruch in seiner Weltkirche miterleben zu müssen.

Seit 1983 im Kardinalskollegium

Seine Päpste waren Johannes Paul II. und noch mehr Benedikt XVI. Dem Polen verdankte Meisner 1983 die Aufnahme in das Kardinalskollegium. Und sechs Jahre danach, im Jahr des Mauerfalls, drückte Johannes Paul II. den damals 55-Jährigen gegen alle Widerstände als Kölner Erzbischof durch. Unvergessen ist, wie Meisner später mit der Unterstützung Roms in Deutschland den Ausstieg der katholischen Kirche aus der Schwangerschaftsberatung betrieb.