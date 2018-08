Was geschah am...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. August 2018:

31. Kalenderwoche

216. Tag des Jahres

Noch 149 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Johannes

HISTORISCHE DATEN

1983 - In Italien wird die neue Regierung unter dem Sozialisten Bettino Craxi vereidigt. 1978 - Die Europäische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus tritt in Kraft. 1951 - Mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes wird das KBA gegründet. Sitz der neuen Behörde wird Flensburg in Schleswig-Holstein. 1914 - Deutsche Sozialdemokraten stimmen im Reichstag für die Kriegskredite. 1704 - Während des Spanischen Erbfolgekrieges besetzt eine britische Flotte den Felsen von Gibraltar. 1713 spricht der Vertrag von Utrecht den Briten das Gebiet auch formell zu. GEBURTSTAGE 1968 - Olga Neuwirth (50), österreichische Komponistin («Lost Highway») 1958 - Mary Decker-Slaney (60), amerikanische Leichtathletin, 1983 zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften im 1500 und 3000-Meter-Lauf 1953 - Antonio Tajani (65), italienischer Politiker, Präsident des Europaparlaments seit 2017 1943 - Laura Biagiotti, italienische Modeschöpferin und Unternehmerin, genannt «Queen of Cashmere» wegen ihrer Kaschmir-Kollektionen, gest. 2017 1918 - Hans Abich, deutscher Intendant, Fernsehprogrammdirektor der ARD in München 1973-79. Intendant von Radio Bremen 1968-73, gest. 2003 TODESTAGE 2015 - Gerd Natschinski, deutscher Komponist und Dirigent, Filmmusik des DEFA-Kinofilms «Heißer Sommer», geb. 1928 1938 - Rudolf G. Binding, deutscher Schriftsteller («Reitvorschriften für eine Geliebte»), geb. 1867