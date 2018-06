Was geschah am...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juni 2018:

26. Kalenderwoche, 176. Tag des Jahres

Noch 189 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Eleonore, Prosper, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2017 - Im Osten Pakistans überschlägt sich ein Tanklaster mit 50 000 Litern Benzin und explodiert. Mindestens 216 Menschen verbrennen. Viele Anwohner wollten Treibstoff auffangen.

2012 - Zypern flüchtet als fünftes Land nach Griechenland, Irland, Portugal und Spanien unter den Euro-Rettungsschirm. Grund sei die Griechenland-Krise.

2010 - Grundsatz-Urteil des Bundesgerichtshofs: Wenn ein Patient lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt, muss die Behandlung eingestellt werden. Aktive Sterbehilfe bleibt aber verboten.

2003 - Die US-Notenbank senkt in ihrem Kampf gegen die andauernde Konjunkturflaute die Leitzinsen mit 1,0 Prozent auf den tiefsten Stand seit 1958.

1998 - Der Vatikan billigt mit Vorbehalten die «Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre». Mehr als 450 Jahre nach der Reformation wollen Katholiken und Lutheraner eine Hauptursache der Kirchenspaltung ausräumen.

1988 - Zum ersten Mal in der SPD-Geschichte wählt ein Landesverband eine Frau an seine Spitze: In Hamburg wird Traute Müller Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Ortwin Runde.

1953 - Der Bundestag verabschiedet ein neues Wahlgesetz. Neu ist, dass die Fünf-Prozent-Hürde jetzt bundesweit gilt.

1950 - Mit dem Überfall der nordkoreanischen Truppen auf den Südteil des Landes beginnt der Korea-Krieg.

1876 - Unter Führung der Häuptlinge Sitting Bull und Crazy Horse schlagen Sioux- und Cheyenne-Indianer am Little Bighorn (im heutigen US-Bundesstaat Montana) ein Regiment der 7. US-Kavallerie unter Oberstleutnant George Armstrong Custer.

GEBURTSTAGE

1963 - George Michael, britischer Popsänger («Freedom!»), gest. 2016

1954 - Sonia Sotomayor (64), amerikanische Juristin, seit 2009 erste Frau mit hispanischen Wurzeln am Obersten Gerichtshof der USA

1953 - Udo Samel (65), deutscher Schauspieler («Alles auf Zucker!»)

1933 - Alvaro Siza Vieira (85), portugiesischer Architekt, Pritzker- Preisträger 1992

1928 - Pierre Culliford, belgischer Comiczeichner, Erfinder der Schlümpfe, gest. 1992

TODESTAGE

1984 - Michel Foucault, französischer Philosoph und Schriftsteller («Dispositive der Macht»), geb. 1926

1822 - E.T.A. Hoffmann, deutscher Schriftsteller («Lebensansichten des Katers Murr») und Komponist, geb. 1776