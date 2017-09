Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. September 2017:

36. Kalenderwoche, 252. Tag des Jahres

Noch 113 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Otmar

HISTORISCHE DATEN

2016 - Nordkorea testet zum zweiten Mal in einem Jahr eine Nuklearwaffe. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt die Aktion.

2015 - Königin Elizabeth II. ist mit 63 Jahren und 216 Tagen im Amt die am längsten regierende Monarchin der britischen Geschichte. Den bisherigen Rekord hielt Queen Victoria.

2012 - Zwei Abstürze bei Flugplatzfesten in Baden-Württemberg fordern vier Todesopfer. In Metzingen kommt ein Mann bei einem Hubschrauberunfall ums Leben. Drei Menschen sterben in Backnang beim Absturz eines Kleinflugzeugs.

2007 - Bei den Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart wird Fabian Hambüchen Weltmeister am Reck und gewinnt das erste deutsche WM-Gold seit 1997.

2002 - Auf der Strecke von Kolkata nach Neu Delhi entgleist der «Hauptstadt-Express». Aus den Trümmern der in den Fluss Dhavi gestürzten Waggons werden 124 Menschen tot geborgen.

1976 - Die erste Folge der Zeichentrickserie «Biene Maja» wird im deutschen Fernsehen gesendet.

1964 - Der DDR-Ministerrat erlaubt erstmals seit dem Mauerbau Rentnern den Besuch von Verwandten in der Bundesrepublik.

1957 - US-Präsident Dwight D. Eisenhower unterzeichnet ein neues Bürgerrechtsgesetz. Es soll das Wahlrecht der schwarzen Bevölkerung durchsetzen.

1922 - Türkische Truppen unter Mustafa Kemal Atatürk besetzen die Stadt Smyrna (heute Izmir) und führen damit die Entscheidung im Griechisch-Türkischen Krieg herbei.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein 70-Jähriger hat eine Bank im US- amerikanischen Kansas City überfallen, um nach einem Streit mit seiner Ehefrau ins Gefängnis zu kommen. Die Eheflucht wurde ihm allerdings nur kurz gewährt. Ein Richter ordnete einige Tage nach dem Vorfall die Freilassung des Mannes an.

GEBURTSTAGE

1987 - Andrea Petkovic (30), deutsche Tennisspielerin

1972 - Peggy Büchse (45), deutsche Schwimmerin

1952 - Dave Stewart (65), britischer Popmusiker, Gitarrist des Popduos Eurythmics

1942 - Ted Herold (75), deutscher Rocksänger («Moonlight»)

1737 - Luigi Galvani, italienischer Arzt und Naturforscher, Entdecker der elektrochemischen Elektrizitätserzeugung (Galvanismus), gest. 1798

TODESTAGE

1995 - Reinhard Furrer, deutscher Astronaut und Physiker, geb. 1940

1976 - Mao Tsetung, chinesischer Revolutionsführer, Gründer der Volksrepublik China, Staatschef 1949-1959, geb. 1893