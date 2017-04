Was geschah am...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. April 2017:

14. Kalenderwoche

98. Tag des Jahres

Noch 267 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Beate, Walter

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Vatikan veröffentlicht das päpstliche Schreiben «Amoris Laetitia - über die Liebe in der Familie». Darin deutet Franziskus mehr Barmherzigkeit in der strengen katholischen Sexualmoral an. Er wirbt für einen neuen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen.

2015 - Im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kapern Hacker die IT-Systeme des französischen Senders TV5 Monde und blockieren stundenlang die Ausstrahlung der Fernsehprogramme.

2005 - In einer der größten Trauerfeiern der Geschichte erweisen 300.000 Pilger und rund 200 Staatsgäste auf dem Petersplatz in Rom Papst Johannes Paul II. die letzte Ehre.

2002 - Die Kirch-Gruppe stellt Insolvenzantrag für ihr Kerngeschäft. Gemessen am Schuldenstand von 6,5 Milliarden Euro handelt es sich um die bis dahin größte Firmenpleite in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

2000 - In Hamburg wird die bundesweit erste «Babyklappe» eingeweiht, bei der Säuglinge anonym abgegeben werden können. 1997 - Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Constantin Freiherr von Heereman, gibt sein Amt an Gerd Sonnleitner ab. Heereman stand seit 1969 an der Spitze des Verbandes.

1997 - Die US-Raumfähre «Columbia» muss nach nur vier Tagen im All aus Sicherheitsgründen zur Erde zurückkehren. Ursache ist ein Problem bei der Stromversorgung.

1949 - Die Außenminister der Westalliierten unterzeichnen in Washington das Besatzungsstatut für Westdeutschland sowie ein Abkommen über die Vereinigung der drei Westzonen.

1927 - Mit knapper Mehrheit nimmt der Reichstag ein neues Arbeitszeitnotgesetz an. Formal wird der Achtstundentag bestätigt, die erlaubte Höchstgrenze jedoch auf zehn Stunden festgelegt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Eingemauert unter einer Badewanne hat ein Kater in Meckenheim (Nordrhein-Westfalen) nach Angaben seiner Besitzer vier Wochen lang überlebt. Jetzt endlich wurde er von der Feuerwehr gerettet - die Bauherrin hatte ein leises Maunzen in dem renovierten Bad gehört.

GEBURTSTAGE

1957 - Andrea Ypsilanti (60), deutsche Politikerin (SPD)

1937 - Seymour Hersh (80), amerikanischer Journalist und Publizist, deckte 1969 das von amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg begangene Massaker von My Lai auf 1937 - Michael Leckebusch, deutscher Regisseur und Produzent («Beat-Club»), gest. 2000

1935 - Avi Primor (82), israelischer Diplomat, israelischer Botschafter in Deutschland 1993-1999

1892 - Mary Pickford, amerikanische Filmschauspielerin und Filmproduzentin, Mitbegründerin des Filmstudios United Artists 1919, gest. 1979

TODESTAGE

2013 - Margaret Thatcher, britische Politikerin, Premierministerin 1979-1990, geb. 1925

2007 - Sol LeWitt, amerikanischer Zeichner und Bildhauer («Wall-Drawings»), geb. 1928