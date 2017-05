Was geschah am...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Mai 2017:

22. Kalenderwoche

151. Tag des Jahres

Noch 214 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Hiltrud, Petronilla

HISTORISCHE DATEN

2016 - «Costa Concordia»-Unglückskapitän Francesco Schettino wird auch in zweiter Instanz zu einer Haftstrafe von 16 Jahren und einem Monat verurteilt. Gegen das Urteil legen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Berufung ein.

2012 - Die Menschen in Irland stimmen mit großer Mehrheit dem Beitritt des Landes zum europäischen Fiskalpakt zu.

2007 - Der wegen Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg angeklagte bosnisch-serbische General Zdravko Tolimir wird an der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien verhaftet. Er wird dem UN-Tribunal in Den Haag überstellt.

2002 - Die Europäische Union und ihre 15 Mitgliedstaaten ratifizieren endgültig das Kyoto-Protokoll zum weltweiten Klimaschutz.

1997 - Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterzeichnen den Staatsvertrag zur Gründung des Südwestrundfunks, der durch die Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk entsteht.

1957 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall.

1942 - In der Nacht zum 31. Mai wird Köln durch den britischen «Tausend-Bomber-Angriff» in Schutt und Asche gelegt.

1915 - Deutsche Luftschiffe bombardieren Werft- und Hafenanlagen in London.

1910 - Nach Ende des Burenkriegs entsteht die Südafrikanische Union als selbst regiertes Dominion unter britischer Krone.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: In einer eingerollten Badematte als Spende für Flüchtlinge finden in München eine Helferin und ein Asylbewerber 20 000 Euro. Sie schalten die Polizei ein, die das Geld an ein Fundbüro weiterleitet. Nun wird der Eigentümer der 20 000 Euro gesucht.

GEBURTSTAGE

1967 - Sandrine Bonnaire (50), französische Schauspielerin («Die Farbe der Lüge»)

1952 - Karl Bartos (65), deutscher Musiker, ehemaliges Mitglied der Band Kraftwerk («Autobahn», «Das Model»)

1952 - Frank Ulrich Montgomery (65), deutscher Ärztefunktionär (SPD), Präsident Bundesärztekammer seit 2011, Erster Vorsitzender des Marburger Bundes 1989-2007

1949 - Tom Berenger (68), amerikanischer Filmschauspieler («Platoon», «Verrraten»)

1930 - Clint Eastwood (87), amerikanischer Filmschauspieler und Regisseur («Dirty Harry», «Erbarmungslos»)

TODESTAGE

2016 - Rupert Neudeck, deutscher Journalist, Gründer und Vorsitzender des Komitee Cap Anamur/Deutsche Notärzte e.V. 1982-2002, geb. 1939

1809 - Joseph Haydn, österreichischer Komponist («Die Schöpfung», «Die Jahreszeiten»), geb. 1732