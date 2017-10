Kalenderblatt 2017: 30. Oktober

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2017:

44. Kalenderwoche

303. Tag des Jahres

Noch 62 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Dietger

HISTORISCHE DATEN

2016 - Nach siebenjährigen Verhandlungen wird in Brüssel das bis zuletzt umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada unterzeichet.

2012 - Der Unterhaltungskonzern Walt Disney kauft die «Star Wars»-Produktionsfirma Lucasfilm und zahlt dem Gründer und Alleineigentümer George Lucas dafür gut 4 Milliarden Dollar (3,1 Mrd Euro) in Bargeld und Aktien.

2009 - Die beiden Bahngewerkschaften Transnet und GDBA beschließen die Fusion unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Sie schließen sich im November 2010 zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zusammen.

2002 - Die erste Goldbörse in der Geschichte des kommunistischen Chinas nimmt in Shanghai ihren Handel auf.

1997 - Wegen des Mordes an neun deutschen Touristen und einem ägyptischen Busfahrer am 18. September werden in Kairo zwei Brüder zum Tode verurteilt.

1992 - Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) nimmt das bundesweit erste energieautarke Solarhaus in Freiburg im Breisgau in Betrieb.

1947 - 23 Staaten unterzeichnen in Genf das «General Agreement on Tariffs and Trade» (GATT) zur Durchsetzung einer weltweiten handelspolitischen Ordnung.

1937 - In Hamburg läuft das Schulschiff «Leo Schlageter» vom Stapel.

1900 - Die Wiener Symphoniker geben unter dem Namen «Conzertvereinsorchester» ihr Eröffnungskonzert.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Ein Gericht in Rom verkündet im Fall eines Ehepaares aus dem norditalienischen Rovigo ein Grundsatzurteil: Die Flucht einer Ehefrau vor einer tyrannischen Schwiegermutter ist legitim und nicht als böswilliges Verlassen des Ehemanns zu werten.

GEBURTSTAGE

1960 - Diego Maradona (57), argentinischer Fußballer, Weltmeister und «Weltsportler des Jahres» 1986, 91 Länderspiele (34 Tore)

1937 - Claude Lelouch (80), französischer Filmregisseur («Ein Mann und eine Frau»)

1933 - Johanna von Koczian (84), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin (Serie «Die Landärztin», Werk: «Sommerschatten», Schlager: «Das bisschen Haushalt....»)

1932 - Louis Malle, französischer Regisseur («Auf Wiedersehen, Kinder», «Fahrstuhl zum Schafott»), gest. 1995

1887 - Georg Heym, deutscher Schriftsteller und Lyriker («Der ewige Tag»), gest. 1912

TODESTAGE

2010 - Harry Mulisch, niederländischer Schriftsteller («Die Entdeckung des Himmels»), geb. 1927

1997 - Samuel Fuller, amerikanischer Filmregisseur («Straße ohne Wiederkehr», «Die Hölle von Korea»), geb. 1912