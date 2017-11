Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2017:

48. Kalenderwoche, 332. Tag des Jahres



Noch 33 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Berta, Gunther

HISTORISCHE DATEN

2016 - Eine bolivianische Maschine mit 77 Menschen stürzt nahe der kolumbianischen Stadt Medellín ab. Nur sechs Insassen überleben. An Bord war auch die Fußballmannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense.



2014 - Die Präsidentenwahl in Namibia gewinnt Hage Geingob von der Swapo (ehemalige Befreiungsbewegung) mit 86,7 Prozent der Stimmen.



1995 - Die Bundesregierung beschließt die Entsendung von rund 4000 deutschen Soldaten in die internationale Friedenstruppe für Bosnien-Herzegowina.



1992 - In Berlin beschließt der Deutsche Sport-Bund einen «Goldenen Plan Ost», mit dessen Hilfe der Sportstättenbau in den neuen Bundesländern vorangetrieben werden soll.



1983 - Das europäische Weltraumlabor «Spacelab» startet mit der Raumfähre «Columbia» erstmals ins All. Als erster Nicht-Amerikaner ist der deutsche Physiker und Astronaut Ulf Merbold an Bord.



1964 - Ehemalige Funktionäre der «Deutschen Reichspartei» gründen in Hannover die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).



1942 - Bei einem Brand im Nachtclub «Coconut Grove» in Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) werden mindestens 490 Menschen getötet. Die Notausgänge können nicht geöffnet werden.



1924 - Der Roman «Der Zauberberg» von Thomas Mann wird im Berliner S. Fischer Verlag veröffentlicht.



1520 - Der portugiesische Seefahrer Fernão de Magalhães (Magellan) erreicht nach der Umrundung Südamerikas auf der später nach ihm benannten Seestraße zwischen Patagonien und Feuerland den Pazifik. Er reist im Auftrag des spanischen Königs.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Eine fauchende Katze verjagt in Hildesheim einen Einbrecher. Als der Unbekannte in der Nacht die Türe der Etagenwohnung aufbricht, faucht ihn die Katze derart bedrohlich und laut an, dass er ohne Umschweife und Beute gleich wieder die Flucht ergreift.

GEBURTSTAGE

1992 - Emilia Schüle (25), deutsche Schauspielerin («Rock It!»)



1977 - Claus von Wagner (40), deutscher Kabarettist («Die Anstalt»)



1962 - Jon Stewart (55), amerikanischer Late-Night-Talker («The Daily Show with Jon Stewart»), Comedian und Schauspieler



1960 - John Galliano (57), britischer Modeschöpfer (Dior, Maison Margiela)



1950 - Ed Harris (67), amerikanischer Schauspieler («Pollock», «Apollo 13», «The Rock»)

TODESTAGE

2010 - Leslie Nielsen, kanadisch-amerikanischer Schauspieler («Die nackte Kanone»), geb. 1926



1962 - Wilhelmina, Königin der Niederlande von 1890 bis zur ihrer Abdankung 1948, geb. 1880