Was geschah am...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. März 2017:

13. Kalenderwoche

86. Tag des Jahres

Noch 279 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Frowin, Heimo

HISTORISCHE DATEN

2016 - Syrische Truppen erobern die Oasenstadt Palmyra von der Terrormiliz Islamischer Staat zurück. Diese hatte seit Mai 2015 zahlreiche Denkmäler in der Weltkulturerbestätte zerstört. Im Dezember 2016 erobert der IS die Stadt erneut.

2015 - Das türkische Parlament verabschiedet ein umstrittenes Sicherheitspaket, darunter die Verschärfung des Demonstrationsrechts.

2007 - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin übernimmt den Ferienflieger LTU.

2002 - Bei einem Amoklauf im Ratssaal von Nanterre bei Paris erschießt ein geistig Verwirrter acht Menschen.

1998 - Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA genehmigt die Potenzpille «Viagra» des Pharma-Unternehmens Pfizer.

1996 - Der jüdische Rechtsextremist Jigal Amir wird in Tel Aviv wegen des Mordes an Regierungschef Izchak Rabin zu lebenslanger Haft plus sechs Jahren verurteilt.

1977 - Beim bis dahin schwersten Flugzeugunglück in der Geschichte der Zivilluftfahrt prallen auf dem Flughafen von Teneriffa zwei Jumbo-Jets zusammen, dabei sterben 583 Menschen.

1907 - In Charlottenburg (heute Berliner Stadtteil) wird das Kaufhaus des Westens («KaDeWe») eröffnet, das damals größte Warenhaus Deutschlands.

1899 - Der italienische Physiker Guglielmo Marconi telegrafiert erstmals drahtlos einen Morsebericht von Frankreich über den Kanal nach England.

AUCH DAS NOCH

2011 - dpa meldet: Diebe haben einem Fußballfan im sächsischen Zittau einen Länderspielabend gründlich vermiest. Mitten im Spiel zwischen Deutschland und Kasachstan brach die Übertragung plötzlich ab. Diebe hatten die Satellitenschüssel geklaut, während er vorm Fernseher saß. Er hatte die Schüssel wegen Reparaturarbeiten im Hof abgestellt.

GEBURTSTAGE

1986 - Manuel Neuer (31), deutscher Fußballer, Torhüter der Nationalmannschaft seit 2009

1952 - Maria Schneider, französische Filmschauspielerin («Der letzte Tango in Paris»), gest. 2011

1942 - Michael York (75), britischer Schauspieler («Cabaret»),

1927 - Mstislaw Rostropowitsch, russischer Cellist und Dirigent, gest. 2007

1917 - Cyrus R. Vance, amerikanischer Politiker, Außenminister 1977-1980, Jugoslawien-Vermittler der Vereinten Nationen 1991-1993, gest. 2002

TODESTAGE

2002 - Billy Wilder, amerikanischer Filmregisseur («Manche mögen's heiß»), geb. 1906

1977 - Gustav Schickedanz, Großkaufmann und Industrieller, gründet 1927 das Versandunternehmen Quelle in Fürth, geb. 1895