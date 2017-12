Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Dezember 2017:

51. Kalenderwoche

357. Tag des Jahres

Noch 8 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Dagobert, Gregor, Ivo, Johannes, Viktoria

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der UN-Sicherheitsrat verlangt von Israel, seinen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten sofort und vollständig zu stoppen. Die Resolution kommt zustande, weil die USA unerwartet auf ihr Veto-Recht verzichten.

2014 - Die Abgeordneten des ukrainischen Parlaments stimmen mit großer Mehrheit für ein von Präsident Petro Poroschenko eingebrachtes Gesetz über das Ende der Neutralität. Damit macht die Ukraine den Weg für einen Nato-Beitritt frei.

2007 - In Nepal einigen sich die regierenden sechs Parteien und die Maoisten auf eine 22-Punkte-Vereinbarung, die auf die Abschaffung der 240 Jahre alten Monarchie abzielt. Am 28. Mai 2008 wird die Republik in dem Himalaya-Staat ausgerufen.

1997 - Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Woody Allen heiratet in Venedig die Adoptivtochter Soon-Yi seiner langjährigen Lebensgefährtin Mia Farrow.

1990 - In einer Volksabstimmung sprechen sich 95 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit der jugoslawischen Republik Slowenien aus.

1975 - Die USA beschließen die Übernahme des metrischen Maß- und Gewichtssystems auf freiwilliger Basis. Es kann sich nicht durchsetzen.

1952 - Die Beratungsorganisation Pro Familia wird gegründet.

1947 - In den Bell Telephone Laboratories in Murray (US- Bundesstaat New Jersey) konstruieren die Amerikaner John Bardeen und Walter Brattain zusammen mit dem britischen Forscher William Shockley den ersten Transistor.

1947 - Die Komische Oper Berlin wird mit der Johann-Strauß-Operette «Die Fledermaus» eröffnet.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Weihnachtsbäume sind zum Fest auch bei Dieben begehrt: In Braunschweig haben Kriminelle gleich 40 Tannen auf einen Schlag gestohlen. Sie suchten sich dabei die besonders begehrten Nordmanntannen aus, berichtet die Polizei.

GEBURTSTAGE

1981 - Angelo Kelly (36), irischer Musiker, Mitglied der Band The Kelly Family («An Angel»)

1967 - Carla Sarkozy (50), erfolgreich als Sängerin unter dem Namen Carla Bruni («Quelqu'un m'a dit»)

1963 - Donna Tartt (54), amerikanische Schriftstellerin («Der Distelfink»)

1952 - Helen Schneider (65), amerikanische Sängerin («Like a Woman») und Schauspielerin

1926 - Robert Bly (91), amerikanischer Schriftsteller («Eisenhans: Ein Buch über Männer»)

TODESTAGE

2007 - Oscar Peterson, kanadischer Jazzpianist («Night Train»), geb. 1925

1992 - Guido Baumann, Schweizer Journalist (Rate-Show «Was bin ich?»), geb. 1926