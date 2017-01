Was geschah am... Kalenderblatt 2017: 20. Januar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Januar 2017:

3. Kalenderwoche

20. Tag des Jahres



Noch 345 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Steinbock



Namenstag: Elisabeth, Fabian, Jakob, Sebastian, Ursula

HISTORISCHE DATEN

2016 - Satellitenbilder belegen, dass das St. Elias-Kloster bei Mossul im Irak völlig zerstört wurde. Die Tat wird der Terrororganisation Islamischer Staat angelastet. Das christliche Kloster wurde im 6. Jahrhundert gegründet.



2015 - Der Kunstberater Helge Achenbach muss den Aldi-Erben 19,4 Millionen Euro Schadenersatz wegen überzogener Provisionen zahlen, urteilt ein Düsseldorfer Gericht.



2014 - Der Iran erfüllt Auflagen der IAEA beim Atomprogramm und stoppt die Urananreicherung auf mehr als fünf Prozent. Die USA und die EU lockern daraufhin Sanktionen gegen das Land.



2012 - Nach dem Freitagsgebet tötet die christenfeindliche Islamistengruppe Boko Haram in der nigerianischen Stadt Kano bei Anschlägen etwa 185 Menschen.



2000 - Der Deutsche Helmut Hofer kommt nach 28 Monaten Haft im Iran frei. Der Geschäftsmann war 1997 in Teheran festgenommen und wegen angeblich sexueller Kontakte zu einer Muslimin zum Tode verurteilt worden.

1992 - Im ersten sogenannten Mauerschützenprozess wird ein ehemaliger DDR-Grenzsoldat zunächst zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach einer Revision wird der Mann 1994 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.



1977 - Jimmy Carter wird als 39. Präsident der USA vereidigt.



1962 - Das Theaterstück «Andorra» von Max Frisch wird in Deutschland parallel in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München uraufgeführt.

1942 - Auf der Berliner Wannsee-Konferenz planen Vertreter der SS und der nationalsozialistischen Ministerialbürokratie die systematische Ermordung der europäischen Juden.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Mitten in London ist ein Wal die Themse hinauf geschwommen und dabei an berühmten Wahrzeichen wie Big Ben und dem Westminster-Parlament vorbei gekommen. Hunderte Londoner und Besucher der britischen Metropole schauten dem etwa sechs Meter langen Meeressäuger zu. Der Sender BBC brachte Live-Bilder von dem Ereignis.

GEBURTSTAGE

1967 - Wigald Boning (50), deutscher Komiker («Samstag Nacht»)



1952 - Paul Stanley (65), amerikanischer Gitarrist und Songwriter, Gründungsmitglied der Rockgruppe Kiss



1917 - Bruno Heck, deutscher Politiker, erster Generalsekretär der CDU 1967-1971; Bundesminister für Familien- und Jugendfragen 1962-1968, gest. 1989



1907 - Manfred von Ardenne, deutscher Naturwissenschaftler, war an zahlreichen Entwicklungen der Funk- und Fernsehtechnik sowie der Elektronenmikroskopie maßgeblich beteiligt, gest. 1997



1907 - Paula Wessely, österreichische Schauspielerin («Vagabunden der Liebe»), gest. 2000

TODESTAGE

2016 - George Weidenfeld, britischer Verleger und Diplomat, geb. 1919



2012 - Etta James, amerikanische Jazzsängerin, geb. 1938