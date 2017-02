Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Februar 2017:

8. Kalenderwoche

51. Tag des Jahres



Noch 314 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Falko, Jordan, Pierre

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Lampedusa-Dokumentarfilm «Fuocoammare» von Gianfranco Rosi erhält in Berlin den Goldenen Bären.



2015 – Der frühere Rolls-Royce-Manager Karsten Mühlenfeld wird neuer Chef des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg und damit Nachfolger von Hartmut Mehdorn. Am 16. März 2015 tritt er an.



2012 - US-Soldaten in Afghanistan bringen Ausgaben des Korans zur Entsorgung versehentlich zu einer Verbrennungsanlage und lösen damit schwere Unruhen aus.



2007 - Die EU-Umweltminister einigen sich auf Eckpfeiler für eine anspruchsvolle Klimapolitik. Die EU soll sich verpflichten, den Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen bis 2020 um 20 Prozent verringern.



2002 - Die zentralasiatische Republik Tadschikistan tritt dem NATO-Programm «Partnerschaft für den Frieden» bei.



1992 - Der Boxpromoter Eberhard Thust und seine Lebensgefährtin werden wegen der Erpressung von Peter Graf, dem Vater der Tennisspielerin Steffi Graf, zu Haft- und Geldstrafen verurteilt.



1990 - Mit der Verabschiedung des neuen DDR-Wahlgesetzes wird der Weg für die ersten freien Wahlen in der 40-jährigen Geschichte der DDR frei.



1967 - Die Volkskammer verabschiedet das Gesetz über eine eigene DDR-Staatsbürgerschaft.



1857 - Der Bremer Großkaufmann und Konsul Hermann Heinrich Meier gründet zusammen mit dem Geschäftsmann Eduard Crüsemann

die Reederei «Norddeutscher Lloyd».

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Bei einer Verkehrskontrolle hat ein Polizist in Nürnberg sein eigenes - zuvor gestohlenes - Fahrrad wiedererkannt.

GEBURTSTAGE

1972 - Laith Al-Deen (45), deutscher Popsänger («Alles an dir»)



1947 - Henry Hübchen (70), deutscher Schauspieler («Alles auf Zucker!»)



1927 - Ibrahim Ferrer, kubanischer Sänger, Mitglied des «Buena Vista Social Club», gest. 2005



1927 - Hubert de Givenchy (90), französischer Modeschöpfer, Gründung seines Modehauses 1951, Verkauf 1988, Abschied als Chefdesigner 1995



1927 - Sidney Poitier (90), amerikanischer Schauspieler («In

der Hitze der Nacht»)

TODESTAGE

1993 - Ferruccio Lamborghini, italienischer Automobilkonstrukteur, Gründer des Sportwagenherstellers «Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A.», geb. 1916



1973 - Brigitte Reimann, deutsche Schriftstellerin («Franziska Linkerhand»), geb. 1933