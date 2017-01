Was geschah am... Kalenderblatt 2017: 19. Januar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Januar 2017:

3. Kalenderwoche

19. Tag des Jahres



Noch 346 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Steinbock



Namenstag: Agritius, Aleidis, Smeralda, Heinrich

HISTORISCHE DATEN

2012 - Der amerikanische Foto-Pionier Kodak stellt einen Insolvenzantrag.



2014 - Der ADAC räumt Manipulationen beim Autopreis «Gelber Engel» ein. Die Zahl der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen seien nach oben geschönt worden.



2007 - Der türkisch-armenische Journalist Hrant Dink, einer der prominentesten Vertreter der armenischen Minderheit, wird in Istanbul erschossen.



2002 - Das Bundeskartellamt untersagt dem Düsseldorfer Energiekonzern Eon die geplante Übernahme des Erdgasversorgers Ruhrgas AG. Eon beantragt daraufhin eine Ministererlaubnis beim Bundeswirtschaftsministerium.



1997 - Die Französin Laurence de la Ferrière erreicht als erste Frau zu Fuß und allein den Südpol.



1992 - Die erste zentrale deutsche Gedenkstätte zur Erinnerung an den Holocaust wird in der Villa am Berliner Wannsee eröffnet, in der 50 Jahre zuvor der Massenmord an den europäischen Juden geplant wurde.



1937 - Der amerikanische Multimilliardär Howard Hughes fliegt mit seinem Flugzeug «H-1» in sieben Stunden und 28 Minuten von Los Angeles nach New York und stellt damit einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf.



1919 - Bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Nationalversammlung der Weimarer Republik haben Frauen erstmals in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht.



1903 - Bei der ersten offiziellen transatlantischen Signal-Übertragung über den Äther tauscht der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt in Cape Cod (Massachusetts) mit dem britischen König Edward VII. in Cornwall Grüße aus.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein fünfjähriger Junge in Großbritannien hat eine Rechnung bekommen - weil er unentschuldigt auf der Geburtstagsfeier seines Kumpels gefehlt hat. Alex Nash war lieber mit seinen Großeltern auf Tour gegangen. Nun sollen seine Eltern 15,95 Pfund (rund 21 Euro) zahlen. Denn auf diesen Kosten für einen Ausflug blieb die Mutter des Geburtstagskindes nach eigener Aussage sitzen.

GEBURTSTAGE

1987 - Sven Maresch (30), deutscher Judoka



1942 - Michael Crawford (75), britischer Schauspieler («Hello, Dolly!»)



1932 - Richard Lester (85), amerikanischer Filmregisseur (Beatles-Film «Yeah Yeah Yeah»)



1907 - Lilian Harvey, britische Schauspielerin, zahlreiche Ufa-Filme («Die Drei von der Tankstelle»), gest. 1968



1839 - Paul Cézanne, französischer Maler, gest. 1906

TODESTAGE

2016 - Ettore Scola, italienischer Filmregisseur («Die Familie»), geb. 1931

1999 - Günter Strack, deutscher Schauspieler (Fernsehserie «Ein Fall für Zwei»), geb. 1929