Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2017:

42. Kalenderwoche

290. Tag des Jahres

Noch 75 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Ignatius

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bei einem Brand und einer Explosion auf dem Gelände des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen kommen vier Menschen ums Leben.

2015 - Die Kölner parteilose Oberbürgermeister-Kandidatin Henriette Reker wird an einem Wahlkampfstand von einem Mann niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter gibt fremdenfeindliche Motive an.

2007 - Die Unesco will mit der Bibliothek des US-Kongresses eine digitale Weltbibliothek aufbauen. Ein entsprechendes Abkommen wird in Paris unterzeichnet.

1997 - Die Gebeine des argentinisch-kubanischen Revolutionärs Che Guevara werden in der kubanischen Stadt Santa Clara in einem eigens für ihn errichteten Mausoleum feierlich beigesetzt.

1987 - Bei der Verleihung des Georg-Büchner-Preises in Darmstadt deutet der Lyriker Erich Fried in seiner Dankesrede Parallelen zwischen Büchner und der Baader-Meinhof-Gruppe an.

1977 - Anschlag eines Bahnerpressers bei Emmendingen in Baden auf den Italia-Express Kopenhagen-Rom: 23 Menschen werden verletzt.

1974 - Das Möbelhaus Ikea eröffnet in Eching bei München seine erste deutsche Filiale.

1882 - Die neugegründeten Berliner Philharmoniker geben unter der Leitung von Ludwig von Brenner ihr erstes Konzert.

1797 - Napoleon schließt mit Österreich den Frieden von Campo Formio. Wien muss die österreichischen Niederlande sowie Gebiete in Norditalien abtreten und erhält im Gegenzug Venedig.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Ein engagierter Polizist hat in Würzburg in seiner Freizeit einen Taschendieb auf frischer Tat ertappt und überwältigt - und damit einen Dreh des Lokalsenders Radio Gong zunächst ruiniert. Die Journalisten filmten den Diebstahl nämlich mit einer versteckten Kamera für einen Internet-Beitrag über Trickbetrug und Taschendiebstahl.

GEBURTSTAGE

1979 - Kimi Räikkönen (38), finnischer Rennfahrer, Formel-1- Weltmeister 2007

1977 - Anna Depenbusch (40), deutsche Liedermacherin, («Sommer aus Papier»)

1972 - Eminem (45), amerikanischer Rapstar

1972 - Tarkan (45), türkischer Popsänger

1917 - Werner Baecker, deutscher Fernsehjournalist, langjähriger ARD-Korrespondent in New York, Goldene Kamera 1980, gest. 1993

TODESTAGE

1997 - Julius Hackethal, deutscher Chirurg (Buch «Auf Messers Schneide. Kunst und Fehler der Chirurgen»), geb. 1921

1967 - Pu Yi, letzter chinesischer Kaiser, «Kindkaiser» 1908-12, geb. 1906