Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. September 2017:

37. Kalenderwoche, 257. Tag des Jahres

Noch 108 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Cornelius

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Slowene Aleksander Ceferin wird in Athen zum neuen UEFA-Präsidenten gewählt. Er ist Nachfolger von Michel Platini, der wegen einer Finanzaffäre gesperrt wurde.

2015 - Der australische Regierungschef Tony Abbott verliert einen Machtkampf um das Amt des Parteivorsitzenden und muss damit als Ministerpräsident zurücktreten.

2012 - Die deutsche Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartum wird von Demonstranten in Brand gesteckt und erheblich beschädigt. Zum Zeitpunkt des Angriffs sind die Botschaftsmitarbeiter nicht im Gebäude.

2007 - EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso beruft den scheidenden bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) an die Spitze einer Expertengruppe, die den Bürokratie-Abbau in der Europäischen Union voranbringen soll.

2002 - Potsdam-Sanssouci erhält einen der schönsten Aussichtspunkte zurück: Das Belvedere auf dem Klausberg wird nach zwölfjähriger Restaurierung wieder der Schlösserstiftung übergeben.

1997 - Bei den Military-Europameisterschaften in Burghley (Großbritannien) gewinnt überraschend als erste deutsche Reiterin Bettina Overesch aus Rheine den Titel.

1992 - Der Privatsender RTL plus sendet die erste Folge von «Hans Meiser», der ersten täglichen Talk-Show im deutschen Fernsehen.

1927 - Die in Europa gefeierte amerikanische Tänzerin Isadora Duncan wird in Nizza (Frankreich) von ihrem langen Schal erdrosselt, der aus dem Cabriolet weht und sich in einem Hinterrad verfängt.

1867 - Das Erscheinen von Karl Marx’ Hauptwerk: «Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Band 1: Der Produktionsprozess des Kapitals» wird im «Börsenblatt für den deutschen Buchhandel» angezeigt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Für einen ungewöhnlichen Gruß mit Bierdose in Richtung der Polizei hat ein Autofahrer in Ludwigshafen bezahlen müssen. Der 26-Jährige prostete vom Steuer aus den Beamten in einem Einsatzwagen zu und genehmigte sich dann einen Schluck. Die Polizisten hielten den Autofahrer daraufhin an, stellten einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille fest und verhängten ein Bußgeld.

GEBURTSTAGE

1947 - Sam Neill (70), neuseeländischer Schauspieler («Das Piano»)

1937 - Renzo Piano (80), italienischer Architekt (Neugestaltung des Potsdamer Platzes in Berlin, Centre Pompidou in Paris)

1932 - Gerd Fuchs, deutscher Schriftsteller («Die Auswanderer»), gest. 2016

1917 - Ettore Sottsass, italienischer Architekt und Designer, gest. 2007

1817 - Theodor Storm, deutscher Schriftsteller («Der Schimmelreiter»), gest. 1888

TODESTAGE

2016 - Hilmar Thate, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler («Der König von St. Pauli»), geb. 1931

1982 - Gracia Patricia, monegassische Fürstin, vor ihrer Heirat mit Fürst Rainier III. als Grace Kelly ein Hollywood-Star («Über den Dächern von Nizza»), geb. 1929