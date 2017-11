Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. November 2017:

46. Kalenderwoche, 317. Tag des Jahres



Noch 48 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Skorpion



Namenstag: Agostina, Gertrud, Himer, Siard, Stanislaus

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bulgarien wählt den russlandfreundlichen oppositionellen General Rumen Radew zum neuen Präsidenten.



2015 - Bei einer Serie koordinierter Anschläge in Paris töten Kommandos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 130 Menschen, darunter zwei Deutsche. Außerdem sterben sieben Terroristen.



2007 - Vizekanzler und Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) kündigt wegen seiner schwerkranken Frau den Rückzug von seinen politischen Spitzenämtern an. Vizekanzler wird der neue Parteivize und Außenminister Frank-Walter Steinmeier.



2002 - Die EU-Kommission leitet ein Strafverfahren gegen Deutschland wegen zu hoher Staatsverschuldung ein.



1997 - Der Vatikan setzt der Mitarbeit von Laien in Pfarrgemeinden enge Grenzen und erteilt damit den Reformkräften unter den Katholiken eine Abfuhr.



1992 - Die Welt-Metereologenorganisation in Genf teilt mit, dass die Ozonschicht seit Beginn regelmäßiger Messungen so dünn ist wie nie zuvor.



1927 - Der unter dem Hudson River verlaufende «Holland-Tunnel» zwischen New York und New Jersey wird für den Verkehr eröffnet.



1855 - In Wien wird ein im August geschlossenes Konkordat zwischen Kaiser Franz Joseph I. und dem Vatikan veröffentlicht. Es räumt der katholischen Kirche größere Rechte ein und hebt vorangegangene Reformen auf.



1805 - Napoleons Truppen rücken in Wien ein.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Ein 16-jähriger Schüler aus Singapur hat einen neuen Weltrekord im SMS-Schreiben aufgestellt. Er tippte

einen komplizierten Satz mit 160 Buchstaben in 41,52 Sekunden in sein Handy, sieben Zehntelsekunden schneller als der erst im Juli in den USA gekürte Rekordhalter.

GEBURTSTAGE

1967 - Susann Atwell (50), deutsche Moderatorin (Magazinsendung «SAM» bei Pro7 1995-98)



1952 - Rosemarie Trockel (65), deutsche Künstlerin («Strickbilder», «Herdbilder»)



1947 - Joe Mantegna (70), amerikanischer Schauspieler («Celebrity»)



1942 - John Hammond (75), amerikanischer Bluesmusiker («Wicked Grin», «Rough & Tough»)



1922 - Oskar Werner, österreichischer Schauspieler («Jules und Jim», «Fahrenheit 451»), gest. 1984

TODESTAGE

1992 - Karin Brandauer, österreichische Regisseurin («Verkaufte Heimat»), geb. 1945



1974 - Vittorio De Sica, italienischer Regisseur («Fahrraddiebe», «Hochzeit auf Italienisch»), geb. 1902