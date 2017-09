Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2017:

37. Kalenderwoche, 254. Tag des Jahres

Noch 111 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einem Sturm stürzt ein Baukran auf die Große Moschee im saudi-arabischen Mekka. Dabei kommen 107 Menschen ums Leben.

2013 - Muslimische Mädchen dürfen dem Schwimmunterricht in Schulen nicht ohne weiteres aus religiösen Gründen fernbleiben. Die Teilnahme in einem Ganzkörperbadeanzug sei ihnen zuzumuten, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

2012 - Demonstranten töten im US-Konsulat in der libyschen Stadt Bengasi den amerikanischen Botschafter Chris Stevens und drei weitere Amerikaner.

2002 - Der als einer der Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September gesuchte Ramzi Binalshibh wird zusammen mit neun Komplizen in Karachi (Pakistan) festgenommen.

2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1997 - In einer Volksabstimmung entscheiden sich die Schotten mit 74 Prozent der abgegebenen Stimmen für ein Regionalparlament.

1961 - Der World Wide Fund For Nature (WWF) wird als World Wildlife Fund in der Schweiz gegründet.

1912 - Die erste Diesellokomotive der Welt wird von der Preußisch- Hessischen Eisenbahn in Betrieb genommen.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Die Polizei hat ein ungewöhnliches Drogenversteck durchschaut - und in einem Überraschungsei Speed und Cannabis gefunden. Die Beamten entdeckten die Drogen bei der Kontrolle eines 28-Jährigen in Ludwigsfelde. Das Überraschungsei samt Inhalt wurde sichergestellt.

GEBURTSTAGE

1987 - Susi Kentikian (30), deutsche Boxerin

1967 - Harry Connick Jr. (50), amerikanischer Schauspieler («Independence Day») und Jazz-Musiker («My New Orleans»)

1937 - Königin Paola (80), belgische Ex-Königin, Ehefrau von Albert II., König der Belgier von 1993 bis 2013

1917 - Herbert Lom, britischer Schauspieler («Der rosarote Panther»), gest. 2012

1917 - Ferdinand Marcos, philippinischer Politiker, Präsident der Philippinen 1965-1986, gest. 1989

TODESTAGE

2014 - Joachim Fuchsberger, deutscher Schauspieler (Edgar-Wallace- Verfilmungen) und Fernsehmoderator («Auf Los geht's los»), geb. 1927

1987 - Lorne Greene, kanadischer Schauspieler (Darsteller des Ben Cartwright in der Westernserie «Bonanza»), geb. 1915