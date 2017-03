Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. März 2017:

10. Kalenderwoche

70. Tag des Jahres

Noch 295 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Heinrich, Rosine, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi wird im «Ruby»-Prozess um «Bunga-Bunga-Partys» und Sex mit minderjährigen Prostituierten endgültig freigesprochen.

2012 - Ein US-Soldat erschießt in der südafghanischen Provinz Kandahar 16 Zivilisten, darunter neun Kinder. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten in Afghanistan.

2009 - Ein 17-Jähriger erschießt bei einem Amoklauf in einer Realschule in Winnenden bei Stuttgart und auf der anschließenden Flucht 15 Menschen und sich selbst.

2007 - Der französische Staatspräsident Jacques Chirac verzichtet auf die Kandidatur für eine dritte Amtszeit.

2004 - In vier Nahverkehrszügen in Madrid explodieren zehn Bomben: 191 Tote gehen auf das Konto marokkanischer Islamisten.

1999 - Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine tritt überraschend von seinem Ministeramt und als SPD-Vorsitzender zurück.

1997 - Der Ex-Beatle Paul McCartney wird von der britischen Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und darf sich künftig Sir Paul nennen.

1972 - Der Mafia-Film «Der Pate» von Regisseur Francis Ford Coppola mit Marlon Brando in der Titelrolle wird in New York uraufgeführt.

1812 - König Friedrich Wilhelm III. erlässt ein Edikt, das den etwa 30 000 preußischen Juden erstmals Gleichberechtigung mit nichtjüdischen Bürgern garantiert.

AUCH DAS NOCH

2012 - dpa meldet: Mehrere Hundert nackte, halbnackte und verkleidete Radler haben in der peruanischen Hauptstadt Lima für mehr Rechte demonstriert. Die Teilnehmer forderten mehr Radwege und warben für das Fahrrad als umweltfreundliches Transportmittel. Mit dem nackten Protest sollte gezeigt werden, wie schutzlos Radler im Straßenverkehr sind.

GEBURTSTAGE

1962 - Alexander Hold (55), deutscher Richter, Hauptdarsteller der TV-Serie «Richter Alexander Hold»

1952 - Douglas Adams, britischer Schriftsteller («Per Anhalter durch die Galaxis»), gest. 2001

1942 - Willi Weber (75), deutscher Manager, ehemaliger Manager des Formel-1-Rennfahrers Michael Schumacher

1927 - Joachim Fuchsberger, deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator («Auf Los geht's los»), bekannt geworden durch seine Rollen in den Edgar-Wallace-Verfilmungen, gest. 2014

1927 - Günter Rittner (90), deutscher Porträtmaler, porträtierte unter anderem Franz Josef Strauß, Kurt Georg Kiesinger oder Ludwig Erhard

TODESTAGE

2002 - Marion Gräfin Dönhoff, deutsche Journalistin und Publizistin, langjährige Mitherausgeberin der Hamburger Wochenzeitung «Die Zeit», geb. 1909

1967 - Hanns Lothar, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler («Eins, Zwei, Drei»), geb. 1929