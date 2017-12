Was geschah am ...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Dezember 2017:

50. Kalenderwoche, 345. Tag des Jahres



Noch 20 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Arthur, David

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Regierungskrise in Italien ist mit der Ernennung eines Nachfolgers von Ministerpräsident Matteo Renzi beigelegt. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragt den bisherigen Außenminister Paolo Gentiloni mit der Regierungsbildung.



2015 - Die US-Chemie-Großkonzerne Dupont und Dow Chemical teilen mit, dass sie sich zusammenschließen wollen.



2013 - Uruguay legalisiert als erstes Land weltweit den Anbau und Verkauf von Marihuana unter staatlicher Kontrolle.



2007 - Bei zwei Anschlägen in Algier werden 41 Menschen getötet, darunter 17 UN-Mitarbeiter. Die Terrororganisation «El Kaida im Islamischen Maghreb» bekennt sich zu den Taten.



1997 - Die britische Königin Elizabeth II. nimmt im südenglischen Heimathafen Portsmouth Abschied von der Luxusjacht «Britannia». Nach 44 Jahren im Dienst der königlichen Familie wird das Schiff wegen Einsparungen im Verteidigungshaushalt endgültig außer Dienst genommen.



1985 - Im bayerischen Wackersdorf beginnen die Rodungsarbeiten für die umstrittene Wiederaufbereitungsanlage unter Polizeischutz.



1963 - Der Spielfilm «Winnetou I» mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen startet in den deutschen Kinos.



1941 - Vier Tage nach dem Angriff Japans auf Pearl Habour erklären Deutschland und Italien den USA den Krieg.



1877 - Eine Soirée im Wiener Opernhaus gilt als der erste Opernball in der Donaumetropole. Der Name «Wiener Opernball» wird erst 1935 eingeführt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Angestellter absolviert in seinem Büro in München mit einem Motorrad Fahrtricks - und verursacht mit einem durchdrehenden Hinterrad so viel Qualm, dass der Rauchmelder auslöst.

GEBURTSTAGE

1967 - Michi Beck (50), deutscher Hip-Hop-Sänger, Mitglied der Hip-Hop-Band «Die Fantastischen Vier»



1967 - Mo'Nique (50), amerikanische Schauspielerin («Precious - Das Leben ist kostbar»)



1954 - Jermaine Jackson (63), amerikanischer Sänger, ehemaliges Mitglied der Band «Jackson Five», Song «When the Rain Begins to Fall» mit Pia Zadora



1952 - Susan Seidelman (65), amerikanische Regisseurin («Die Teufelin»)



1942 - Frank Schöbel (75), deutscher Schlagersänger und Entertainer («Wie ein Stern», «Gold in deinen Augen»)

TODESTAGE

2011 - Lola Müthel, deutsche Schauspielerin («Hotel Adlon», «Heute kündigt mir mein Mann»), geb. 1919



1964 - Sam Cooke, amerikanischer Soulsänger («Wonderful World», «Twistin' the Night Away»), geb. 1931